Gregor Kobel y la nueva derrota del Borussia Dortmund: «No hay explicación»

El arquero del Borussia Dortmund, Gregor Kobel, contó en Sky Sports su percepción sobre la derrota de este sábado ante el Union Berlin.

Las declaraciones de Kobel sobre la derrota del Dortmund

«Es difícil encontrar una explicación a la derrota. Ahora tenemos dos semanas para analizarla y buscar soluciones. Está claro que fue un revés, sobre todo después de un rendimiento como el que tuvimos a mitad de semana».

«Jugamos cada tres días. Nos acostamos tarde, viajamos mucho. Estamos cansados. Es difícil rendir al máximo cada tres días durante 90 minutos. Como equipo de élite, todavía hay que conseguir buenos resultados».

«En Brujas, todo estuvo bien. Empatamos 0-0 y al final marcamos tres goles y nos fuimos con los tres puntos. Ahora mismo no tenemos la disciplina suficiente para mantener la portería a cero. El rival puede mejorar a veces, puede tener más oportunidades en las distintas fases. No se puede dominar a todos los rivales durante 34 partidos en una temporada».

La leve mejoría en el segundo tiempo no le alcanzó

Más allá de que el Dortmund creció en el juego en la segunda mitad, le costó romper el muro defensivo que le plantó el Union Berlin. A propósito, Kobel le atribuyó el mérito al conjunto dirigido por Bo Svensson y en lo que su equipo debería mejorar cuando enfrenta a esta clase de rivales.

«No jugamos un mal partido, el Union jugó muy, muy bien. Tuvimos nuestra fase de presión en la segunda mitad. La primera mitad fue clave. No logramos ganar los segundos balones, y el Union lo hizo muy bien. Si analizamos toda la temporada de la Bundesliga, hemos permitido demasiadas ocasiones».

«Es normal que en la segunda mitad no hayan presionado tan arriba como en la primera. El ritmo que han marcado es algo que no se puede mantener durante los 90 minutos. Cuando un equipo se esfuerza tanto y corre tanto, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para superar esas fases. Y cuando se cansan, podemos jugar más. Eso se vio en la segunda mitad: se rezagaron no solo por el marcador, sino sobre todo por la energía».