Javier Tebas niega que FC Barcelona pueda fichar a Lewandowski

En las últimas horas, Javier Tebas, encargado de La Liga española, explicó que FC Barcelona no pude fichar por el momento a Lewandowski.

Una negociación que se pone más y más difícil

No cabe ninguna duda que pese a que el polaco diga que quiera salir de FC Bayern München las cosas se ponen más difíciles. Ya es más que conocido que, aunque no renueve su contrato, Oliver Kahn y Brazzo Salihamidzic ya han dicho que no piensan venderlo en este mercado de verano.

Sin embargo, si la presión va en aumento para la directiva bávara, es posible que en este aspecto puedan ceder. En otras palabras, nadie quiere contar un jugador que no quiere jugar en tu club. Sobre todo, porque los ánimos en el plantel, conforme pasa la temporada, podrían ponerse más que espesos.

Escucha las últimas novedades del mercado de fichajes en nuestra Central de Fichajes de Verano.

Tebas advierte al Barcelona por si quiere comprar a Lewandowski

Si bien, el máximo artillero de la Bundesliga quiere salir y se habla de que podrían acercar posiciones por unos 40 millones de euros, Javier Tebas dijo que no pueden comprarlo actualmente. Como ha sucedido con el caso de la no renovación de Lionel Messi y posterior salida, en España los números deben cerrar con el balance que indica el reglamento. Acerca de esto, el encargo de La Liga declaró lo siguiente:

«¿Lewandowski? Barcelona sabe lo que tiene que hacer. Conoce perfectamente nuestras normas de control económico y su situación financiera. Las normas son para evitar problemas económicos mayores en las entidades. No sé si venderán a De Jong, Pedri o a Pepito Pérez»

Claramente que las declaraciones de Tebas han caído como un baldazo de agua fría, empero, no solo ha dicho eso.

«Saben lo que tienen que hacer, vender activos e ingresar más, eso es lo que tienen que hacer. El Barça ha tenido muchas pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, algunas que podrían haberse evitado, y tiene que llenar la despensa. Igual que el Madrid la ha llenado, el Barça la tiene vacía. A día de hoy no pueden ficharle»

Recordemos que el club culé tiene deudas por más de 1350 millones de euros y únicamente han vendido la ficha de Philippe Coutinho al Aston Villa por 20 millones de euros. En otras palabras, la situación está aún más difícil para Lewandowski.