Karim Adeyemi, contra las críticas de que su vida privada afecta a su rendimiento deportivo

Karim Adeyemi respondió contra aquellos que asocian su bajo desempeño en el campo de juego con su relación sentimental y su vida personal.

El atacante del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, admitió que sus actuaciones esta temporada no estuvieron a la altura de las expectativas, pero rechazó las críticas sobre que su relación con la rapera Loredana tenga algo que ver con sus problemas en el campo. Habiendo comenzado a salir con la artista albanokosovar en el verano de 2023, no ha logrado sus mejores actuaciones desde entonces, lo que ha llevado a especular que su relación lo ha distraído de actuar al máximo nivel.

Sin embargo, él niega que este sea el caso y dice que es «injusto» señalar con el dedo a su novia por algo de lo que él es el único responsable. En una entrevista en el canal de Youtube del club, dijo:

«Sabía en lo que me estaba metiendo y obviamente sabía que ella es alguien que está en el ojo público. Pero pensé que la forma en que la gente me juzgaba y reaccionaba después de malas actuaciones era realmente una locura. No pensé que fuera injusto conmigo porque no jugué bien, pero sí fue injusto contra mi novia. Ella y mi familia no tienen nada que ver con cómo juego y cómo me desempeño en la cancha. Esa es mi única responsabilidad porque soy yo quien está en el campo de juego. A veces me parece extraño cómo algunas personas se toman la libertad de juzgar a alguien que no conocen».