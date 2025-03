La batalla final por el descenso en la Bundesliga

Tras la vuelta de la Bundesliga quedarán solo 8 jornadas para el final y queremos repasar cómo llega cada uno de los 6 conjuntos implicados en evitar el descenso. Analizamos al detalle los pros y los contras de cada uno de ellos para salvarse de caer en la 2.Bundesliga. ¿Y tú quién crees que terminará en Segunda?

UNION BERLIN (Puesto 13: 27 puntos)

Pros: Tras tocar fondo cayendo frente al Holstein Kiel, el equipo de Baumgart ha logrado dos sorprendentes resultados ganando en Frankfurt y empatando en casa ante el Bayern. Parece que el verse tan cerca de la zona peligrosa les ha hecho reaccionar, subiendo varios puntos de intensidad en defensa y de concentración en los últimos partidos.

Contras: El equipo está 7 puntos por encima del descenso sobre todo por un gran inicio de temporada. Si analizamos la clasificación en los últimos 15 partidos estarían en descenso. De ahí que si siguen con esa irregularidad de los últimos meses podrían verse involucrados en la pelea hasta el final en la lucha por el descenso de esta Bundesliga, sobre todo por su falta de gol.

HOFFENHEIM (Puesto 14: 26 puntos)

Pros: El factor Kramaric. Pasan las temporadas y el delantero croata sigue siendo el mejor de los suyos. Con 7 goles y 5 asistencias, la permanencia de los Kraichgauer pasa sin duda por sus actuaciones. Otro de los factores a resaltar es su potencial fuera de casa, ya que sus últimas 3 victorias en Bundesliga han sido fuera del PreZero Arena.

Contras: El cambio de entrenador en noviembre no surtió el efecto deseado y el equipo no termina de arrancar. Hay que remontarse hasta el debut de Ilzer, hace ya 4 meses, para ver la última victoria como local del Hoffenheim. Las próximas visitas de Mainz, Dortmund o Bayern no invitan al optimismo.

ST. PAULI (Puesto 15: 25 puntos)

Pros: El único equipo de la parte baja que hubiera firmado estar así a 8 jornadas del final. Eran candidatos a bajar y ahora están 5 puntos por encima del peligro tras haber conseguido victorias ante rivales directos como Hoffenheim, Union o Heidenheim.

Contras: El calendario no ayuda, teniendo que enfrentarse a los dos primeros en las últimas 8 jornadas que restan. El duelo de la última jornada en casa frente al Bochum puede ser a vida o muerte para dos equipos con todo por decidir.

BOCHUM (Puesto 16: 20 puntos)

Pros: Las buenas noticias para el Bochum llegaron a pares. Primero les confirmaron el triunfo frente al Union en los despachos y a la semana siguiente asaltaron el Allianz Arena. Dos triunfos que les han dado toda la motivación necesaria para salir de abajo. Por algo se les conoce como los Unabsteigbaren (Los que no descienden).

Contras: Estos 6 puntos inesperados han maquillado una temporada muy floja en la que el equipo no se ha visto en ningún momento con capacidad de salir adelante. Débil en defensa y en ataque, solo un doble golpe de suerte les hace seguir con opciones después de un inicio de temporada horrible.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

HEIDENHEIM (Puesto 17: 19 puntos)

Pros: Los de Schmidt superaron con nota su primera final en el duelo de colistas para vencer por 3-1 al Holstein Kiel. Tras compaginar la primera parte de la temporada con la Conference League, ahora centrarán todos sus esfuerzos únicamente en la permanencia de la mano de su entrenador milagro, que les llevó de Quinta a Primera.

Contras: Wolfsburg, Leverkusen, Frankfurt y Bayern… El calendario de las próximas 4 jornadas asusta. En la primera vuelta salieron goleados en todos aquellos duelos. Como sea parecido en esta segunda caerán a un pozo del que será prácticamente imposible salir para evitar el descenso de la Bundesliga

HOLSTEIN KIEL (Puesto 18: 17 puntos)

Pros: Lo que uno no puede negarle a Holstein Kiel es su valentía. Es el único equipo del país que ha marcado gol en todos sus desplazamientos fuera de casa. Aunque solo fue capaz de ganar uno de ellos… Con 38 tantos a favor es el más goleador de todos los equipos del vagón de cola, siendo un conjunto alegre que no tiene miedo a atacar en su debut en la máxima categoría.

Contras: La sangría está llegando en defensa. Con 64 goles en contra en 26 partidos es casi imposible salvarse. El triunfo en Berlín fue un espejismo tras caer la semana pasada en un duelo directo ante el Heidenheim que les devolvió al farolillo rojo.