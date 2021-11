Los no vacunados del FC Bayern München planifican acciones legales por quita de salario

FC Bayern München piensa en quitar parte del salario de sus jugadores no vacunados. Según informan medios alemanes, estos consideran emprender acciones legales al club.

LOS NO VACUNADOS BUSCARÍAN REVERTIR LA SITUACIÓN

La novela del Rekordmeister con el coronavirus no para de sumar capítulos. Según informaciones de BILD, la directiva del FC Bayern ya ha tenido conversaciones con los jugadores no vacunados para convencerles de que lo hagan cuanto antes. Y se les ha informado además de que no recibirían su sueldo durante el periodo que estén en cuarentena.

Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting, Michael Cuisance y Joshua Kimmich son quienes aún no han recibido su vacuna y, aparentemente, fueron notificados el jueves de dicha decisión. Se menciona que los futbolistas quedaron “muy sorprendidos” por eso y que, incluso, consideran la posibilidad de emprender acciones legales.

Según BR, el director deportivo Hasan Salihamidzic, el presidente Herbert Hainer y el director financiero Jan-Christian Dreesen buscan dar el ejemplo y aumentar la presión para que se vacunen. Las pérdidas económicas no son insignificantes: Para Kimmich, con un salario anual estimado de 20 millones de euros, la medida podría resultar en pérdidas de alrededor de 384.000 euros semanales.

RUMMENIGGE APOYA A LA DIRIGENCIA DEL FC BAYERN

El expresidente del FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, demostró su apoyo público a los directivos en el programa “Sky 90” de la cadena Sky:

“Si es cierto lo que informó el periódico BILD, ciertamente debe entenderse como una señal de que el club está reaccionando al respecto”.

Por el lado deportivo, los jugadores mencionados harán cuarentena tras tener contacto con una “persona cercana al equipo” que dio positivo. De acuerdo a BILD, esta persona es el director deportivo Marco Neppe. Salvo que den negativo en un test antes de tiempo, recién estarían de vuelta para el importante duelo frente a Borussia Dortmund, el 4 de diciembre.