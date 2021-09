Nagelsmann, por los suelos en el entrenamiento del FC Bayern

El último entrenamiento de FC Bayern München nos dejó una imagen de lo más insólita. Cada vez que alguien se duele sobre el césped, lo normal es que sea uno de los jugadores y no el entrenador, pero esta vez sucedió al revés. Julian Nagelsmann, técnico de Los Bávaros, acabó por los suelos tras sufrir una entrada… ¡del segundo entrenador!

Mientras los jugadores terminaban con el calentamiento, Nagelsmann y su cuerpo técnico decidieron dar unos toques al balón antes de arrancar con el groso de la sesión de entrenamiento. El entrenador quiso controlar un balón por alto, pero se encontró con la pie de su segundo a los mandos, Xaver Zembrod, impactándole en el tobillo. Acabó dolido en el suelo durante varios segundos por ese impacto.

Por suerte todo quedó en un susto, y por la tarde se le vio jugando al pádel en la ciudad deportiva del FC Bayern con otros miembros de su cuerpo técnico. En rueda de prensa, se tomó el asunto con humor.

“Tengo los tobillos duros y no siento nada, estoy bien. Xaver acaba de cumplir 55 años, quizá no me terminó de ver bien…”