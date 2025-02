Neymar Jr pudo haber fichado por el FC Bayern en 2013

Neymar Jr pudo haber jugado en el FC Bayern München. El astro brasileño reveló que Pep Guardiola intentó llevarlo a la Bundesliga en verano de 2013, pero finalmente decidió fichar por el FC Barcelona.

NEYMAR JR PUDO HABER SIDO JUGADOR DEL FC BAYERN

En una entrevista en el poscast Podpah, el extremo brasileño reveló que Guardiola intentó llevarlo a su nuevo club en 2013, el cual resultó ser el Bayern.

“Pep me dijo: ‘Me gustaría ficharte y traerte a mi club, sea cual sea. Voy a convertirte en el mejor jugador del mundo’. Luego me mostró un papel, abrió su portátil y me dijo dónde jugaría a sus órdenes. Pep también me dijo: ‘Si no marcas 60 goles por temporada, me cambiaré el nombre’”, comentó Neymar.

“Le dije: ‘Bueno, ¿pero con qué equipo?’. Pep me respondió: ‘No te lo puedo decir todavía porque no está decidido’. Pero luego logré convencerlo y me dijo: ‘Voy a fichar por el Bayern. Sé que es una ciudad fría, pero te cuidaré’», le aseguró.

Al final, Neymar decidió fichar por el Barcelona, mientras que Guardiola se estableció como el relevo de Jupp Heynckes en el banquillo bávaro. A pesar de que el español tuvo éxito a nivel local, no logró ganar la UEFA Champions League, pero quizás todo habría sido diferente de haber contado con la ayuda del brasileño.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

¿EL BRASILEÑO PUDO HABER TENIDO ÉXITO EN EL EQUIPO BÁVARO?

A pesar de que no está claro en dónde habría jugado Neymar en Múnich, con Franck Ribéry y Arjen Robben brillando en ambos flancos, la llegada del brasileño no habría obstaculizado los planes de Guardiola.

El brasileño podría haber sido la figura central en la primera línea del Bayern con Thomas Müller justo detrás, lo cual le habría permitido a Guardiola tener un ataque letal. Pero, la llegada de Neymar también hubiese impedido la llegada de Robert Lewandowski al conjunto bávaro, el cual fue clave para que el equipo lograra grandes éxitos a través de los años.

Al ser cuestionado sobre el motivo por el cual prefirió al Barcelona, Neymar afirmó que quería «jugar con Messi». Nunca se sabrá qué habría sucedido si el brasileño se hubiese mudado a Alemania, pero su llegada seguramente hubiese puesto a la Bundesliga en la mira del mundo.