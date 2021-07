Niklas Dorsch, el capitán de Alemania Sub-21, ficha por FC Augsburg

A pesar de la numerosa competencia, el FC Augsburg se aseguró al campeón de Europa Sub-21, Niklas Dorsch. El capitán firmó un contrato por cinco años.

Dorsch se convirtió en una de las figuras, por no decir la más importante, de la Mannschaft que ganó el Campeonato de Europa de la categoría. Con solo un partido de la Bundesliga (un gol) con el FC Bayern München y 62 partidos (tres tantos) en la 2. Bundesliga con el 1.FC Heidenheim, el mediocampista voló a Bélgica donde pasó una temporada en el KAA Gent. Luego de 43 encuentros y cuatro anotaciones, regresará a su país.

Con el interés de Hertha BSC, VfL Wolfsburg, y SC Freiburg desde Alemania, y LOSC Lille y Sassuolo en el exterior; fue el FC Augsburg quién acabó llevándose a Niklas Dorsch. El jugador de 23 años terminó eligiendo a los bávaros por su insistencia:

“Ha sido impresionante cuánto han intentado que este fichaje saliera. Nos entendimos bien desde el principio, lo que me hace sentir que he tomado la decisión correcta. Todo esto con las perspectivas profesionales que se me plantean aquí en FC Augsburg han sido decisivas. Estoy realmente preparado para el club y la Bundesliga”.