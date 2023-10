OFICIAL: Jamie Bynoe-Gittens renueva su contrato con el Borussia Dortmund

A pesar del interés de varios clubes de renombre, Jamie Bynoe-Gittens extendió su vínculo con el Borussia Dortmund hasta 2028.

Las palabras del director deportivo, Sebastian Kehl, en el sitio web del BVB reflejan la importancia del británico para la directiva en el porvenir de la plantilla en los próximos años. Si bien su actual acuerdo se extendía hasta 2025, en Dortmund no quisieron pensar en especulaciones y fueron decididos a lograr un acuerdo con el atacante.

A finales de septiembre de 2020, el entonces joven de 16 años pasó del Manchester City al equipo aurinegro. Bynoe-Gittens estaba inicialmente previsto para el equipo sub-19 de Dortmund. Sin embargo, a principios de octubre de 2023, su currículum ya tiene tres apariciones en la Liga de Campeones, 21 en la Bundesliga (con tres goles) y tres en la DFB-Pokal.

En la actual temporada, el inglés solo ha jugado en tres de los ocho partidos de esta temporada hasta ahora: Entró como suplente en el empate 1:1 en Bochum, pudo ser titular en el 1:0 contra VfL Wolfsburg y salió del banquillo en el minuto 76 del encuentro ante PSG por la Champions.

A pesar de haber lidiado recientemente con dos operaciones de hombro, el extremo marcha sin problemas en esta campaña y todos esperan que pueda ir ganando más terreno en el equipo de Edin Terzic. El propio jugador de 19 años se siente cómodo y respaldado por el club con esta renovación:

“Estoy orgulloso de que el Borussia Dortmund me haya dado la oportunidad de firmar un contrato a tan largo plazo. Incluso durante los momentos difíciles para mí en los últimos meses debido a una lesión, siempre he sentido la fe y la confianza del club. Me siento increíblemente cómodo en este equipo, en esta ciudad, en este estadio. Deseo dar el siguiente paso junto con mi club y quiero ayudar a mi equipo en el campo con goles, asistencias y trabajo duro”.