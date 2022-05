Oliver Mintzlaff: «No dejaremos que Christopher Nkunku se vaya este verano»

El director general del RB Leipzig, Oliver Mintzlaff, reiteró que no hay posibilidad alguna que Christopher Nkunku abandone el club en este mercado.

LA TEMPORADA DE NKUNKU LE ABRE MUCHAS PUERTAS

No hay forma de ocultarlo: La temporada 2021/22 fue la de Nkunku: 34 goles y 20 asistencias en 50 partidos lo ponen como la gran figura de Los Toros Rojos, en una temporada en la que el club está cerca de asegurarse su lugar en la próxima Champions League y en la que podrían dar su primer golpe en la mesa del fútbol alemán con un título en la DFB-Pokal.

Con semejante despliegue, Leipzig sabe qué mantener a una de los nombres codiciados en este mercado de verano no será fácil. En el último año, el francés fue vinculado con el FC Bayern München, Manchester United, Manchester City, Real Madrid, Chelsea FC, Arsenal FC, Paris Saint-Germain y AS Milan. Con ese panorama, Mintzlaff hizo su aparición en el periódico Bild en el pasado febrero, donde dejó en claro que él y Dani Olmo no estaban a la venta.

PERO MINTZLAFF NO ESTÁ DISPUESTO A DEJARLO IR

Teniendo el inicio de la ventana de transferencias a la vuelta de la esquina, el directivo apareció en Sport1 para hablar acerca del cierre de temporada de su club. Y volvió a reiterar su negativa ante la posibilidad de una venta por el mediocentro ofensivo:

«Ya he dicho cinco veces que jugará con nosotros la próxima temporada. Lo hemos discutido claramente internamente: no dejaremos que se vaya este verano, se lo dijimos a él y a su agente».

Sin embargo, a Mintzlaff le espera trabajo por delante si quiere renovarle contrato a Nkunku, el cual finalizará en 2024. Aunque las conversaciones aún se encuentran en las primeras etapas, los rumores sugieren que el jugador de 24 años está ansioso por dar el siguiente paso en su carrera, por lo que el director deberá remar contra la corriente.