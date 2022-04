¿Qué le pasa a Erling Haaland?

Hace unas semanas, Erling Haaland regresó a los terrenos de juego en la victoria de Borussia Dortmund por 3:0 frente a Arminia Bielefeld. Sin embargo, le cuesta la vuelta y su nivel está lejos de aquel que despuntó con la camiseta negriamarilla . Ante la conocida noticia de su marcha en el próximo verano, surgieron muchos interrogantes sobre la caída de su rendimiento ¿Está pensando en su próximo destino? ¿O se trata de una cuestión física?

Un dato más que alarmante

Es indudable que a la figura de Haaland la asociemos con el gol. Estamos muy acostumbrados a verlo convertir en la mayoría de los partidos y que sea determinante en el Dortmund con su efectividad y sus cifras estratosféricas. Sus 80 goles en 82 encuentros lo dicen todo, pero ahora la situación es muy diferente.

Si bien se perdió 16 encuentros de la presente temporada (casi la mitad) a causa de lesiones, la realidad es que tras recuperarse de sus problemas musculares sufridos ante TSG Hoffenheim no volvió de la mejor forma. Frente a Arminia Bielefeld y Mainz 05 ingresó desde el banco de suplentes y su primera titularidad fue ante FC Köln. En ese duelo se lo notó falto de ritmo, muy lento y poco preciso en la toma de decisiones, pero hay algo más preocupante.

En sus últimos 4 partidos con Las Abejas no convirtió ni brindó una asistencia. Estos registros se tratan de su peor sequía goleadora desde que está en Alemania. Sin dudas, un dato llamativo para un futbolista que tiene un promedio de un gol por partido y, como máximo, estuvo dos juegos sin marcar. A eso sumémosle que se destacó con la Selección Noruega en la última fecha FIFA, al anotar un hat-trick en un amistoso contra Armenia. ¿Cómo es posible que haga goles a nivel selección, pero no en clubes? ¿Qué hay detrás de esto?

https://www.youtube.com/watch?v=zcisST9p5pM&t=236s

La parte física y su eventual salida le juegan en contra a Haaland

Tal como expusimos en el primer punto, el nivel del astro noruego en los últimos partidos no es el mejor, está por debajo de sus posibilidades. A partir de una especie de «ecosistema de sucesos» que pondremos en juego a continuación trataremos de explicar las causas de su bajo rendimiento.

En primer lugar, las condiciones físicas juegan y mucho. Como ya habíamos señalado, Haaland se perdió casi la mitad de la temporada 2021/22, debido a que sufrió tres lesiones. Dos de ellas parecían demandarle dos meses de recuperación. No obstante, se repuso antes de lo previsto. Primero, en octubre tuvo un desgarro en un músculo en la cadera, cuyos pronósticos estipulaban de que no volvería hasta inicios de 2022. Sin embargo, regresó a fines de noviembre y anotó en el triunfo por 1:3 ante VfL Wolfsburg. Y segundo, en enero nuevamente acarreó problemas musculares que, a priori, lo alejaban de las canchas hasta fines de abril. Pero retornó a mediados de marzo. Quizás al exigirse para reponerse antes de tiempo demuestran por qué no se encuentra físicamente al 100%.

Otro detalle importante es el contexto que está atravesando. El hecho de que su salida en el mercado es una realidad asumida es un factor que le juega en contra. Al estar sumergido en una mala racha lo convierte en el foco de las críticas, dándose a entender de que está situado lejos de Dortmund y que eso derive en su desconcentración en los últimos partidos.

Haaland, sumido a la crisis deportiva de Borussia Dortmund

Por último, la mala actuación del cuadro negriamarillo es muy determinante en el nivel del Androide. El equipo quedó fuera de competencia en todos los frentes: en DFB Pokal fue eliminado por FC St. Pauli (2.Bundesliga), no pasó la fase de grupos de la Champions League en una zona accesible y se despidió en la ronda de playoffs de la Europa League frente a Rangers.

Más allá de que se encuentre a 9 puntos del FC Bayern, no está preparado mentalmente para discutirle el título de Bundesliga. Y algo no menor es la labor de Marco Rose que no sólo no potenció a ningún jugador de su plantilla sino que hasta empeoró a los mejores y Haaland se vio envuelto en esa dinámica.

