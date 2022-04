DFB rechaza apelación del Freiburg y Bayern mantiene los puntos

La Federación Alemana de Fútbol rechazó este viernes la apelación del SC Freiburg, en la cual protestaban una posible infracción del reglamento, luego de que el FC Bayern München alineara brevemente a 12 jugadores en el encuentro disputado entre ambos por la jornada 28 de la Bundesliga.

Dicha protesta se presentó el día lunes, dos días después del encuentro que finalizó 4:1 para el equipo de Julian Nagelsmann. Luego de una deliberación, el tribunal deportivo de la DFB dictaminó que el árbitro principal, Christian Dingert, y su equipo de árbitros fueron responsables de la confusión.

De acuerdo al comunicado emitido por las autoridades de la federación, el Bayern no es «culpable del despliegue de un jugador no elegible» durante el partido y, por lo tanto, no existe ninguna forma de quitarles la victoria.

Pero, ¿Qué sucedió realmente? ¿Hizo bien la DFB en rechazar la apelación? Lo analizamos.

12 jugadores en el campo por 12 segundos

El Bayern iba venciendo con contundencia al Freiburg 3:1 en el Europa-Park Stadion, cuando, en el minuto 85 de partido, el equipo bávaro decidió hacer un cambio doble: Corentin Tolisso y Kingsley Coman por Marcel Sabitzer y Niklas Süle.

Ambos jugadores entraron bajo la aprobación del árbitro Christian Dingert, quien habría recibido el visto bueno del cuarto árbitro, Arno Blos. Sin embargo, sólo Tolisso salió del campo en el momento indicado mientras que Coman habría permanecido por más tiempo.

¿El motivo? Una equivocación de la manager del Bayern, Kathleen Krüger, quien hizo un llamado al francés utilizando su antiguo dorsal (29), cuando actualmente utiliza el número 11.

Esto habría causado confusión el jugador y, por lo tanto, no habría entendido el llamado a salir del campo, causando que hubiese 12 jugadores en el campo por poco más de 12 segundos de partido.

Dicha situación no fue detectada por los árbitros hasta que el defensa del Freiburg, Nico Schlotterbeck, alertara a Dingert de lo ocurrido. El partido fue detenido por 5 minutos y 40 minutos, antes de ser reanudado con un saque de balón en el centro del campo.

Apelación rechazada

Luego de que la DFB no iniciara una investigación por lo sucedido, el Freiburg decidió protestar el resultado del encuentro el lunes por la tarde, alegando que tenían un deber con «todo el club, tanto en términos económicos como deportivos» para hacerlo, y que el fallo sentaría un precedente para «otros clubes que sufran situaciones comparables en el futuro”.

Hoy, el tribunal deportivo de la DFB adjudicó la culpa a los árbitros del encuentro, alegando una “mala conducta culpable” por parte de estos. Esto fue lo que dijo el director del tribunal, Stephan Oberholz, al respecto de las sustituciones del Bayern:

“Bajo aspectos de proporcionalidad no es suficiente para justificar la consecuencia legal de una revalorización del juego».

Situación diferente a la del Wolfsburg

El tribunal también hizo énfasis en que este caso no es comparable con lo sucedido con el Wolfsburg. Dicho equipo fue expulsado de la DFB Pokal a inicios de la temporada por alineación indebida de jugadores.

Dicho equipo habría alineado a seis suplentes, cuando tendrían que haber sido cinco y, este último jugador no contaba como elegible de acuerdo a las reglas de la federación.

En el caso del Bayern, todos los jugadores se encontraban aptos para disputar el encuentro. Por lo cual, no hay ninguna razón por la cual deban ser sancionados por el tribunal deportivo.

El Freiburg tenía el plazo de un día hábil para protestar el veredicto, pero han decidido no hacerlo, así lo expresaron en un comunicado emitido en las redes sociales.

Aquí un fragmento de lo dicho por el club:

“Para el SC Freiburg era importante, como se explica detalladamente en el comunicado de prensa del 04 de abril de 2022, crear la posibilidad de que se revisara la infracción de las normas durante el proceso de sustitución en el partido contra el FC Bayern Munich. De este modo, la junta directiva del SC Freiburg también ha cumplido con sus deberes de cuidado y lealtad hacia el club” “Tras revisar los motivos del veredicto, el SC Freiburg no presentará más recursos contra la sentencia”.

Hablan los protagonistas

Al respecto de lo sucedido, los entrenadores del Freiburg y del Bayern expresaron sus opiniones del fallo de la DFB. Christian Streich aprovechó para defender a su club de las críticas que tanto él como su equipo han recibido tras la protesta:

«Era el único camino que había que tomar, ya que nos habíamos comprometido con la seguridad jurídica, era la lucha contra el fraude», declaró Streich este viernes. «Ahora se trata de conseguir seguridad jurídica en estos casos. Personalmente, espero que haya otras normas de procedimiento». «Dos partes (Bayern y árbitro) cometieron un error, no un error menor. Todo el mundo comete errores. Yo también los cometo. Pero después, la tercera parte (Friburg) es la que está siendo criticada por ciertas personas, a veces por los que cometieron los errores. Eso es absurdo».

Nagelsmann también declara sobre lo sucedido en Freiburg – Bayern

Por su parte, el entrenador del Bayern, Julian Nagelsmann, se alegró porque su equipo conservará los puntos. Así, mantendrán su ventaja de 9 unidades sobre el Borussia Dortmund y, además expresó que no tiene nada en contra del Freiburg:

«No estoy en absoluto decepcionado con el SC Friburgo o con Christian Streich. No estoy enfadado con Christian Streich porque lo hayan hecho. He dado mi opinión personal sobre el recurso. Pero antes de estar decepcionado con alguien, tienen que ocurrir otras cosas que van más allá de lo profesional y de no impugnar un partido», dijo Nagelsmann. «Sigo pensando que Christian Streich es extraordinario como persona y como entrenador. Este desafío al resultado del partido no ha cambiado eso».

Finalmente, el director general del Bayern, Oliver Kahn, dijo que el equipo se encuentra “satisfecho con la decisión”, ya que confirma su opinión respecto a lo sucedido durante el partido.

De esta manera, el Bayern sigue firme en sus convicciones de la décima Bundesliga consecutiva. Esto gracias a un fallo que, si bien puede ser controversial, estuvo sujeto a la mera interpretación de sus evaluadores, quienes consideraron que simplemente fue un error humano.

Lo que si está claro es que el equipo bávaro no tuvo intención de romper las reglas, puesto que todos los jugadores estaban aptos para disputar el encuentro. Sin embargo, tal y como lo expresó el Freiburg, es bueno hacer este tipo de reclamos para establecer un precedente y evitar situaciones similares en el futuro.