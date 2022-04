Sin dudas, lo que pasó en la tarde de hoy en Alemania fue increíble. Bayern alineó 12 jugadores contra Freiburg y podría perder los puntos.

Una victoria sin discusión

Si hablamos del desarrollo total del partido, el equipo bávaro fue superior al de Streich y el 1:4 final fue más que merecido. Sin embargo, durante todo el primer tiempo los últimos campeones alemanes no pudieron sacar distancias. Mucha fricción, imprecisión y algo de impotencia fueron los grandes causantes para que al descanso todo siga 0:0.

Ahora bien, en el minuto 58, Leon Goretzka, que volvía de una larga lesión, abrió el marcador. Cuando todo parecía encaminarse, Nils Petersen con la ley del ex en la mano puso la igualdad tras un gran remate de pierna zurda que Neuer no pudo sacar.

Por suerte para los bávaros, Gnabry, Coman y Sabitzer firmaron el 1:4 final y Bayern estira su ventaja en la punta a nueve puntos a falta de lo que pase en el duelo entre Borussia Dortmund y RB Leipzig. Aunque esto parecería ser que no será así.

Bayern, 12 jugadores y un Freiburg que podría ganar los puntos

Hasta aquí no parecería haber mayor confusión. Partido finalizado y no mucho más que discutir. Empero, en el minuto 84, Julian Nagelsmann decidió cambiar a Coman por Sabitzer. Y cuando el francés debía salir no lo hizo y la escuadra visitante jugó por 12 segundos con 12 jugadores. Incluso, Kingsley tocó la pelota.

Viví lo mejor del fútbol alemán en el canal de Spotify de Mi Bundesliga.

Ante esto, todo dependerá de si Freiburg presenta una protesta en la DFL. Si lo hace efectivamente, la consecuencia, según el reglamento, sería que los tres puntos irían para ellos y el resultado final sería 2:0 para Los de la Selva Negra. Todavía esto no sucedió, pero habrá que estar atento a las próximas horas.