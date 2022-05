Ramy Bensebaini, ¿cerca de la firma con el Borussia Dortmund?

Aunque en Gladbach niegan que el Borussia Dortmund haya hecho una oferta por Ramy Bensebaini, los medios alemanes afirman que el trato es inminente.

¿TODO ACORDADO O TODO ENCAMINADO?

Si bien el director deportivo del Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, afirmó recientemente que el Dortmund aún no realizó hecho una oferta por el lateral, Sport Bild espera pronto que el jugador de 27 años juegue en el Signal Iduna Park por un precio de 12 millones de euros. Algo menor a los 20 de los que se hablaba hace unas semanas.

El BVB apostaría por Bensebaini para ocupar (y potenciar) la posición del lateral izquierdo. Raphael Guerreiro y Nico Schulz no han podido establecerse allí en esta temporada; y mientras se duda sobre la continuidad del primero, el segundo ya tendría su salida propuesta para el verano. Los aurinegros también cuentan con el juvenil altamente valorado Tom Rothe en sus filas, y podría estar cerca de un ascenso al primer equipo en la próxima campaña.

Queda por ver qué tan cerca está realmente Bensebaini de Dortmund. Otros medios, como Sport1, aún no confirman que el argelino esté a punto de llegar a un acuerdo porque las conversaciones continúan realizándose y no están tan avanzadas como se comenta. Además, otros clubes también están en la carrera por el defensor.

UNA DECISIÓN QUE ROSE QUE NO CAERÁ BIEN EN GLADBACH

Por otro lado, el rumor contradice la palabra del entrenador Marco Rose, que había enfatizado el año pasado que no llevaría a ninguno de sus antiguos dirigidos en Gladbach al conjunto negriamarillo. Aunque el mismo dijo que “Si Marco Rose dice que no llevará ningún jugador al Borussia Dortmund, entonces no llevará ningún jugador al Borussia Dortmund”, ahora se dice que el DT hablaba de aquel mercado de transferencias 2021 y no del que se desarrollará ahora.

De todas maneras, si el acuerdo llega a “tierra prometida”, la reacción de los fanáticos de Los Potros no tardará en llegar.