Terzic mandó un mensaje claro y Borussia Dortmund triunfó

Borussia Dortmund venció por 1:0 a Wolfsburg y Edin Terzic volvió a ganar aire tras la lluvia de críticas en la Champions.

El entrenador se puso firme

No cabe ninguna duda de que el arranque del equipo negriamarillo no está siendo para nada ideal. Si bien el equipo aún no perdió por el campeonato local, el rendimiento viene siendo muy malo a nivel colectivo e individual. Todo eso se concretó ante PSG en la UEFA Champions League, donde los aficionados explotaron contra el club.

Y quien estaba en el foco de la tormenta era Edin Terzic. Para una grante parte de la parcialidad, el gran culpable del presente era él y no los jugadores que mostraban una desidia evidente en cada cita. Es por ello que el sector que si lo apoyaba le pedía una muestra de carácter en este enfrentamiento contra Wolfsburg.

Y ese mensaje finalmente llegó, el técnico sentó a Adeyemi, Malen y Can que venían jugando muy mal y apostó por futbolistas que no habían tenido minutos. Así fue como entraron los Özcan, los Bynoe-Gittens y los Marco Reus.

Dortmund no lució, pero los jugadores le respondieron a Terzic.

Desde el primer minuto, ya se vio que hasta la disposición táctica cambió. Borussia atacaba con un esquema de 3-4-3, pasando Ryerson al mediocampo y dejando a Bensebaini en la línea de tres, pero cuando lo atacaban era un claro 4-2-3-1. Sin embargo, lo más importante fue que los jugadores mostraron otra actitud.

Duramente los 90 minutos se jugó con mucha intensidad. Salvo el flojo rendimiento de Felix Nmecha, quien todavía no convence del todo, el resto ha jugado con el cuchillo entre los dientes para seguir con la paternidad ante Los Lobos. Desde el 2018, el conjunto que hoy vistió de naranja no logra arrebatarle al menos un punto a los del Westfalenstadion.