Toni Kroos: «Real Madrid me ha dado un hogar»

En las últimas horas, Toni Kroos pasó por una entrevista con MARCA y contó el cambio que le significó jugar en Real Madrid.

El cambio de Toni Kroos en Real Madrid

«El Real Madrid me ha dado un nuevo hogar. Salí de mi país por primera vez con mi familia, con mi esposa y mi hijo de ocho meses. Y ahora estoy aquí con tres niños, el mayor de los cuales tiene 11 años. Hemos encontrado un hogar y eso va de la mano con vuestro éxito».

El proceso de tomar la decisión de colgar las botas

«La decisión no se tomó de la noche a la mañana; fue un proceso. Quería ser importante para el equipo y no llegar al punto en que la gente dijera que mi nivel físico no era el mejor o que mi cuerpo estaba en apuros«.

«Fue una época de muchas conversaciones con mi familia, especialmente con mi esposa. Se pueden ganar muchas Champions y Ligas, pero la despedida que me dieron es difícil de explicar».

Lo que se siente al jugar en el Bernabéu

“Lo más importante es crear un ambiente de unión para que el equipo y el estadio vayan de la mano, de lo contrario, es mucho más difícil. Hemos vivido situaciones que parecían casi imposibles, como la semifinal contra el Bayern en la pasada Champions League. La afición nos da confianza, crea ambiente con pocas acciones y nos da ese impulso extra”.