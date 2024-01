Un entrenador de la Bundesliga ha recibido el ultimátum

En las últimas horas, se ha dado a conocer que un entrenador de la Bundesliga recibió el ultimátum y podría dejar su club.

Niko Kovac, el entrenador de la Bundesliga con ultimátum

No cabe ninguna duda de que el momento de Los Lobos no termina de conformar a nadie. Se podría definir la temporada como ni tan bien ni tan mal. El tema estaba en que en segunda campaña al frente del equipo verde, se esperaba que se llegue como mínimo a Europa.

Sin embargo, el equipo navega en la mitad de la tabla de posiciones y, hoy por hoy, se podría decir que no se juega por nada. Ante esto, la directiva, después de ver tres empates consecutivos en los primeros tres partidos del 2024, le han dado el ultimátum. Si no vence a TSG Hoffenheim este fin de semana en el Volkswagen Arena, deberá hacer las maletas y dejar su puesto.

Incluso, tanto es así que la misma fuente indica que el sucesor que más gusta a todos es Ralph Hüssenhutl. El austriaco está sin trabajo desde que dejó la Premier League y por lo que se sabía no tenía intensiones de volver a trabajar en lo inmediato, pero nunca se sabe.

Vive lo mejor del fútbol alemán en español en el Instagram de Mi Bundesliga.

Mientras tanto, piensan en fichajes

Por otra parte, la dirección deportiva no frena en su trabajo y en carpeta tendrían a Kevin Behrens, del Union Berlin, para reforzar el ataque. El tanque alemán fue decisivo en el arranque de Union Berlin, pero desde allí no pudo volver a marcar. Según información de Sky Sports, al jugador le gustaría el movimiento, pero aún no hay negociaciones concretas con los de Köpenick.