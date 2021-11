7 jugadores sin tanta fama que debes mirar en la Bundesliga

Cuando hablamos de la Bundesliga siempre nos salen de carrerilla nombres como Robert Lewandowski, Thomas Müller, Erling Haaland, Florian Wirtz y un sinfín de nombres que en su mayoría completan la nómina de FC Bayern, Borussia Dortmund y, con suerte, algún otro equipo top de posiciones europeas.

Sin embargo, hay un gran número de futbolistas que también son estrellas para sus modestos clubes y que buscan hacerse un hueco entre los grandes. Algunos son jóvenes promesas. Otros, jugadores que como el buen vino se hacen mejores con el paso de los años. Aunque hay muchos más, denle una oportunidad a estos cinco que les traemos hoy. No se arrepentirán.

Taiwo Awoniyi (Union Berlin)

No es ningún fichaje, pero parece otro jugador con respecto a la pasada campaña. Da sentido a todo el ataque berlinés: baja los balones largos, les da pausa, espera la incorporación de sus compañeros y después hace gala de su brillantez en la toma de decisiones. Vive un momento dulce y se le nota en cada cosa que intenta. Fino y hábil a pesar de su envergadura, con siete goles le ha dado ocho puntos a die Eisernen que les colocan en posiciones europeas.

Gerrit Holtmann (Bochum)

No hay que ver demasiados partidos de los de la Cuenca del Ruhr para darse cuenta de que este chico es el más habilidoso de todos. Sus cifras no suelen ser demasiado llamativas pero su regate y plasticidad son de lo más divertido de ver en la Bundesliga. Como todo gran genio, a veces le penaliza su irregularidad. Pero de momento, échenle un vistazo a su gol contra el Mainz 05 esta misma temporada.

Anthony Modeste (1.FC Köln)

Por más que se esfuercen uno y otro, nunca serán lo mismo si no están juntos. La historia de Modeste y el Colonia demuestra que, a veces, segundas partes sí fueron buenas. El veterano de 33 años parece haber resuelto los desesperantes problemas del equipo de la catedral de cara a gol de la temporada pasada: Ocho goles en lo que llevamos de temporada (6 en Bundesliga y 2 en DFB Pokal). ¿Su fuerte? Sin duda el juego aéreo, pero pasarán los años sin que las defensas consigan ajustarse para pararle. En su día llevó al Colonia hasta la Europa League…Soñar es gratis con el francés.

Manu Koné (Borussia Mönchengladbach)

El jovencísimo jugador francés procedente del Toulouse ha caído de pie en el equipo de Adi Hütter. Tanto es así que le ha quitado el puesto en el once titular a Florian Neuhaus. Potente como Denis Zakaria pero con una mayor finura técnica, disfruta regateando y también tiene una gran llegada. Y si no que se lo digan al FC Bayern después de ver el primero de los cinco goles que le endosaron en Copa. No pierdan de vista a este chico. 20 añitos.

Stefan Ortega (Arminia Bielefeld)

Después de una primera campaña en la élite, el guardameta hispano alemán se ha confirmado como uno de los mejores porteros de la Bundesliga. El año pasado sonó con fuerza para el FC Bayern como suplente de Neuer tras la cesión de Alexander Nübel. Sus reflejos felinos y su intuición en el uno contra uno le han salvado de muchos goles a su equipo. Es, sin duda, su referencia y el principal argumento para mantenerse en la categoría. Veremos si es suficiente.

Jonathan Burkardt (FSV Mainz 05)

El joven y talentoso delantero del conjunto renano es ya indiscutible en el once de Bo Svensson. Con tan sólo 21 años ha explotado y sus cifras empiezan a destacar en Alemania (5 goles y 2 asistencias en los últimos 4 partidos). Internacional en categorías inferiores, podría ser considerado por Hansi Flick muy pronto si mantiene el ritmo en una selección que busca un delantero puro desde hace demasiado tiempo. Destaca por su rapidez pero sobre todo por una inteligencia traducida en un impresionante olfato goleador.

Jeremiah St. Juste (FSV Mainz 05)

No es casualidad que haya dos jugadores del Mainz en esta lista. El trabajo de Bo Svensson está dando sus frutos, tanto en la delantera como en la zaga. Un juego basado en la presión y en las líneas adelantadas no se entiende si no tienes defensas rapidísimos al cruce y al recuperar terreno tras pérdida. Y ese es St. Juste, el jugador más rápido de la Bundesliga. Ya lo era antes, pero desde que su nuevo entrenador aterrizó en Rheinland-Pfalz, le ha dado el sentido que necesita una cualidad así. Ahora mismo se encuentra lesionado y recién operado del hombro, algo que el equipo ha notado. Cuando vuelva, es uno que hay que ver sin duda.