Si tenemos que mencionar a alguien que no se calla nada, sin dudas, después de su polémica entrevista es Marin Pongracic. Causo tanto revuelo que casi es relegado del equipo.

Como se dice habitualmente, el defensor croata de Borussia Dortmund habló sin ningún tipo de vergüenza en una entrevista que se le realizó de la plataforma de Twitch. Lo primero que le han preguntado fue su salida de Wolfsburg y lo contestado enojó a más de uno en el club lobo.

“En Wolfsburg me descartaron. Con el correr de las semanas me dí cuenta que se estaba hablando mucho de mi continuidad para dejarle espacio a otros. Pero no puedo pegarles duro porque todavía mi ficha pertenece a ellos.”