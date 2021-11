Flick defiende a Kimmich tras las críticas por no vacunarse

Tras las críticas por decidir no vacunarse por el momento, Kimmich fue defendido completamente por su entrenador en la Selección Alemana, Hansi Flick.

Un tema que revolucionó Alemania

Hasta hace un mes las polémicas en FC Bayern München eran minúsculas y hasta podríamos decir que no existían. Sin embargo, se conoció un caso de COVID-19 positivo y trascendió que había tres jugadores sin vacunarse. Desde allí, fue cuestión de horas para que se conozca que Kimmich era uno de ellos, algo que produjo una gran desilusión en gran parte del público.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

El tema tomó tal relevancia que hasta Angela Merkel, primera ministra del gobierno alemán, opino sobre el tema. En el medio, sus compañeros lo apoyaron. Otras leyendas lo criticaron, pero el mediocampista bávaro, siempre, se mantuvo en su postura de que hasta no conocerse el efecto de la vacuna en un largo plazo, decidía no ser parte del plan de vacunación.

ROMPIÓ EL SILENCIO 🎙️



Joshua Kimmich aclaró porque todavía no está vacunado contra el COVID-19 🦠 pic.twitter.com/liyRAANu7j — Mi Bundesliga (@mibundesliga) October 23, 2021

Flick al rescate de Kimmich

Claramente que el crack rojo no necesita ningún apoyo. Pese a todo lo que le han dicho siempre demostró su gran nivel en el equipo. Empero, había un actor que todavía no había sido parte de la discusión y ese era Hansi Flick, entrenador de la selección. En las últimas horas, fue preguntado y manifestó:

“Aunque Joshua no esté vacunado, no es un negador Covid No pertenece a pensadores laterales y teóricos de la conspiración. Cualquiera que conozca a JO sabe cómo es. Lo cuestiona todo, está muy interesado, siempre quiere conocer y entender todas las interrelaciones.”

Pese a esto, dejó también muy clara su postura con respecto a la situación actual:

“Estoy vacunado y apoyé la campaña de vacunación de la DFB por convicción. Sería ideal si todos los jugadores estuvieran vacunados. Pero para mí, los límites se traspasan cuando la gente es insultada y puesta en un cierto rincón donde no perteneces.“

Claramente que el tema sigue estando en boga. Actualmente hay un récord de casos en Alemania con 16 millones de personas que aún no han querido vacunarse. El dato está en que el 90% de los casos en terapia intensiva habían elegido no recibir la vacuna. Y con una de las voces más importantes del país teutón diciendo que no se quiere vacunar, la preocupación de la sociedad es cada vez mayor.