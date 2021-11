Lukas Nmecha, la esperanza de Flick para la delantera de Alemania

La gran novedad de la última convocatoria de Hansi Flick en la Selección Alemana viene en la delantera. Tras varios intentos por parte de Joachim Löw en sus últimos años al mando de la Mannschaft para encontrar una nueva referencia ofensiva, ahora es el turno de Lukas Nmecha, punta de VfL Wolfsburg. Con apenas 22 años es la gran esperanza del nuevo seleccionador para rellenar uno de los agujeros que más ha notado Alemania desde la retirada de míticos como Miroslav Klose o Mario Gómez.

Nmecha, de lo más destacado de la Sub-21 alemana

Durante un tiempo donde a la Selección Alemana le ha faltado pólvora y sangre en ataque, en las categorías inferiores Nmecha ha brillado con luz propia. Pese a haber pasado la mayoría de etapas con Inglaterra, el nacido en Hamburgo se mudó a la Sub-21 alemana y no pudo salirle mejor la jugada. En sus 20 partidos disputados bajo el mando de Stefan Kuntz por aquel entonces anotó 12 goles y fue una de las claves de Alemania para hacerse con el Europeo Sub-21 del pasado verano.

Su arranque de temporada en VfL Wolfsburg ha ido de menos a más. Tras actuar como revulsivo en las primeras jornadas, poco a poco fue ganando protagonismo y ya es un fijo en el XI titular. Además, la llegada de Florian Kohfeldt al banquillo le ha venido de maravilla, anotando en todos los partidos con su nuevo técnico.

Un perfil que Hansi Flick puede necesitar en el Mundial

En este parón internacional donde Alemania no se juega nada tras haber obtenido su billete al próximo Mundial de Qatar, Nmecha tendrá la oportunidad de demostrar que no pasará de largo con la selección. La ventaja que puede obtener Flick con él no se basa sólo en los rasgos básicos de un “9” puro, y es que es un delantero que también puede salir del área para combinar o incluso caer hacia los costados, cualidades que hacen de él un jugador muy a tener en cuenta si sabe trasladarlas a la Mannschaft.

Las nuevas generaciones de futbolistas alemanes no han logrado aportar a la selección una figura de referencia. Ya son varios los que han tenido su oportunidad pero ninguno ha logrado consolidarse. ¿Lo conseguirá Nmecha?