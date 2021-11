Cinco (re)ingresos para ver en la Selección de Alemania

Con la Selección de Alemania ya clasificada a Qatar y la crisis de COVID-19, Hansi Flick renovó su convocatoria con jugadores que recibieron su 1º llamado o reaparecen tras un tiempo. Aquí los repasamos.

LUCAS NMECHA

Quizás, entre lo más sobresaliente que se puede destacar en la lista de Flick, es el hecho de una triple convocatoria a jugadores del VfL Wolfsburg. Desde aquel fatídico Francia – Alemania de 2015, manchado por los atentados que sucedieron en París, que no se veía a tres futbolistas de Los Lobos en la Mannschaft. Aquel llamado de Joachim Löw incluyó a André Schürrle, Max Kruse y Julian Draxler.

Previo a que ocurrieran los casos de coronavirus en el plantel, Lucas Nmecha era el único representante del club en el equipo alemán. Con la falta de delanteros y sumando las lesiones de los habituales, Nmecha es la apuesta de Flick para este parón internacional, luego de su gran paso en el Europeo Sub-21 del pasado verano. Aquí repasamos su actualidad.

MAXIMILIAN ARNOLD

Si hacía bastante tiempo que no se veían a tres jugadores del Wolfsburg en Alemania, que se puede decir de Maximilian Arnold: Siete años pasaron desde su primer y último llamado, en un 0:0 ante Polonia en Hamburgo, un 13 de mayo de 2014. “Una convocatoria merecida”, según el flamante DT Florian Kohfeldt.

Aunque Arnold fue parte del equipo olímpico que viajó a Tokio 2020, esta vez podría aprovechar su gran momento futbolístico para meterle presión a Flick en la pelea por los mediocentros. No será fácil hacerse con un lugar entre Joshua Kimmich, İlkay Gündoğan y Leon Goretzka. Pero la oportunidad podría tenerla al alcance.

RIDLE BAKU

Ridle Baku completa el trío de Lobos que, coincidencias de la vida, podrían jugar con la selección en el mismísimo Volkswagen-Arena. Llamado por primera vez hace, exactamente, un año; le ha tocado jugar con Joachim Löw como interior derecho, mientras que con Hansi Flick jugó como lateral por la misma banda.

Con un buen registro goleador para la posición en la que se desempeña (cuatro tantos en todas las competencias) y siendo el tercer futbolista que más remates intenta en su club, está claro que, con el actual seleccionador a cargo, podría llegar a ser aún más participativo e incisivo en los ataques que realiza.

JONATHAN TAH

Con Löw, era uno de los habituales convocados, así y todo, no tuviera minutos de juego. Pero con Flick, las cosas habían cambiado para Jonathan Tah, que regresará al equipo después de la lesión de Florian Wirtz y de no ser parte del último llamado en octubre. En marzo de 2021 estuvo entre los convocados, no obstante no tuvo minutos.

Con una temporada de mejoría notable a lo que fueron sus últimos años, el defensor del Bayer Leverkusen podría tener la posibilidad de ingresar a un campo de juego con la camiseta de Alemania por primera vez desde el 17 de noviembre de 2020, durante aquel fatídico 6:0 en España.

KEVIN VOLLAND

Tras su llegada al AS Mónaco, Kevin Volland salió de la escena del fútbol alemán. Sin embargo, su gran 2020/21 con los monegascos, marcando 18 goles y ocho asistencias en 40 partidos le valió el regreso a la selección de Löw antes de la Eurocopa. Sin ser parte de todo el proceso de Eliminatorias a Qatar 2022, el ex-Hoffenheim y Bayer 04 regresa a pedido de un Flick, que dice verlo como “un jugador que realmente apreciamos”:

“Como sabemos, Kevin Volland es un jugador que realmente apreciamos, que tiene grandes cualidades y que también está en buena forma en Mónaco.”

De todas maneras, el delantero de 29 años perdería terreno en el ataque ante un Nmecha, al que le tienen todas las fichas puestas en él para demostrar lo que puede hacer en este cierre clasificatorio.