Adiós a una leyenda: Fabian Klos abandonará Arminia Bielefeld al final de la temporada

Tras 11 años junto al Arminia Bielefeld, Fabian Klos le pondrá fin a una era de casi 400 partidos en tres divisiones del fútbol alemán.

Como anunció el Bielefeld en el día de la fecha, Klos le informó a los directivos del club sobre su partida para este verano. El delantero arribó en el verano de 2011 y, desde entonces, se convirtió en un icono dentro de la institución: Con 79 goles en 193 partidos de segunda división y ocho en 54 encuentros de la Bundesliga, es el máximo goleador histórico. En total, el capitán anotó 162 tantos en 383 enfrentamientos.

Según ha dicho el propio Klos en la web oficial del equipo, además de los deportivos, «motivos privados» también fueron determinantes en su decisión:

«En las últimas semanas y meses he pensado repetidamente sobre mi futuro personal. Todo el mundo sabe lo que significa para mí este club y esta ciudad. Eso nunca cambiará. Sin embargo, he tomado la decisión de no prorrogar mi contrato que expirará en verano. Esta decisión tiene motivos tanto deportivos como personales y, a pesar de lo difícil que es, es la adecuada para mí en este momento».