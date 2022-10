Así les fue a los alemanes en la 4ª Jornada de Champions League

Dos victorias, un empate y dos derrotas es el balance que nos deja la tercera jornada de la fase de grupos de Champions League para los representantes alemanes. FC Bayern ya está en octavos, a Dortmund le falta un punto y Leipzig ya ha escalado a la segunda plaza de su grupo, pero a Leverkusen y Frankfurt se les pone muy cuesta arriba la clasificación.

FC Bayern ya está en octavos de Champions League

A falta de dos jornadas de fase de grupos por disputarse, FC Bayern München ya ha certificado su pase a octavos de final en esta Champions League. El conjunto bávaro hizo muy bien sus deberes en Chequia y, al descanso, ya batía por 0:4 al Viktoria Plzen con goles de Mané, Müller y Goretzka con un doblete. Mientras Barcelona e Inter peleaban otra vez a vida o muerte por la segunda plaza, el Bayern vivía 45 minutos de mero trámite en los que los checos maquillaron el marcador para dar lugar al 2:4 definitivo.

Con pleno de victorias hasta el momento, Los Bávaros ya están matemáticamente en la siguiente ronda y, con cinco puntos sobre el Inter, están muy cerca de certificar el primer puesto. Aunque pueden tomarse las jornadas que restan con mucha tranquilidad, sus actuaciones en los dos duelos ante españoles e italianos decidirán quién será el rival que les acompañe a las eliminatorias.

Borussia Dortmund salva la papeleta contra el Sevilla y… ¿puede soñar con superar al City?

La importante victoria de Borussia Dortmund en territorio andaluz se ha redondeado con un empate 1:1 frente al Sevilla que deja a Las Abejas a un paso de obtener su lugar en el sorteo de octavos. Aunque no fue un partido lúcido del BVB, aún con cierta resaca de Der Klassiker, Jude Bellingham supo responder al gol inicial de Nianzou y el conjunto de Edin Terzic supo mantener la igualada. Consiguen una ventaja de cinco puntos con Sevilla y Copenhague por lo que, de sumar un punto en las dos últimas fechas, la clasificación estaría asegurada.

El empate inesperado del Manchester City en Dinamarca deja una puerta abierta para soñar con el primer puesto de grupo. Ya en la segunda fecha vimos a un Dortmund pelear muy bien contra el campeón inglés y sufrir una dura remontada en el tramo final. En la próxima fecha se verán las caras en Alemania y, en caso de victoria negriamarilla, conseguirían el liderato de grupo contra todo pronóstico. ¿Darán la campanada?

RB Leipzig termina de enderezar su grupo pero se la jugará contra el Shakhtar

El pésimo inicio de esta Champions League por parte de RB Leipzig parecía insalvable pero, con una nueva victoria por 0:2 sobre el Celtic, Los Toros Rojos están mejor que nunca. Timo Werner y Emil Forsberg en una lista de anotadores que bien recuerda a una época pasada dieron la victoria en el último cuarto de hora al plantel de Marco Rose, que agradeció el empate in extremis de Antonio Rüdiger contra el Shakhtar Donetsk. Con seis puntos, el Leipzig asciende a la segunda posición de su grupo y toma la sartén por el mango.

La próxima fecha deparará al conjunto del gigante energético la visita del Real Madrid. Una derrota, a pesar de la notable actuación en el Bernabéu, es lo más probable pero los de Rose seguirán dependiendo de sí mismos para pasar de ronda. El duelo de la última jornada contra el Shakhtar ya se presenta como una final.

Leverkusen y Frankfurt, las notas negativas de la jornada de Champions

No todo salió bien para los representantes de la Bundesliga en esta jornada, pudiendo dar Bayer Leverkusen y Eintracht Frankfurt prueba de ello. Las Aspirinas necesitaban vencer a toda costa al Porto para mantenerse en la lucha por los octavos de final pero el conjunto portugués salió del BayArena goleando 0:3. El cuadro dirigido por Xabi Alonso no disputó un mal encuentro y tuvo oportunidades de gol pero, como con Seoane, las desaprovechó con otro penalti fallado, esta vez por Demirbay. Con tres tiros a puerta, dos de ellos penales, el Porto hundió al Leverkusen. Únicamente podrán pasar a octavos venciendo a Atlético y Brujas, y esperando que los lusos no ganen ninguno de sus partidos.

Por parte del Frankfurt, Las Águilas pelearon en casa del Tottenham pero terminaron cayendo derrotadas por 2:3. Kamada abrió el marcador pasado el cuarto de hora de juego pero rápidamente, con un doblete de Son y un penal anotado por Kane, los londinenses le dieron la vuelta. Tras la expulsión de Tuta en el segundo tiempo, los de Glasner únicamente pudieron recortar distancias por mediación de Alidou. Por suerte para el Eintracht, la victoria del Marsella sobre el Sporting de Portugal ha compactado mucho más el grupo y aún dependen de ellos para pasar a octavos de Champions, pero no pueden permitirse ningún tropiezo más.