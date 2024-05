Borja Iglesias, ¿de Bayer Leverkusen a Stuttgart?

La aventura de Borja Iglesias en la Bundesliga podría extenderse más allá del final de su cesión en Bayer Leverkusen. El delantero español estaría en la lista de deseos de VfB Stuttgart en caso de que Serhou Guirassy o Deniz Undav abandonen el club suabo este verano.

Su paso discreto por Leverkusen no le ha quitado admiradores

Ante la marcha y posterior lesión de Victor Boniface en la Copa África, Bayer Leverkusen confió en Borja Iglesias a préstamo para suplir la ausencia temporal de Victor Boniface y pelear por un puesto en el once titular con Patrik Schick. El ariete español no ha tenido el tiempo de juego que esperaba en estos meses, sobre todo por el despertar goleador del checo y el posterior retorno de Boniface, pero eso no le ha dejado sin pretendientes dentro de la Bundesliga. Es más, podría debutar en la Champions League con uno de los interesados.

Tal y como informa Kicker, VfB Stuttgart estaría pensando en el ‘Panda’ para reforzar su ofensiva de cara a la próxima temporada. Si bien Guirassy y Undav han dado un gran rendimiento este curso, no está nada confirmado que el guineano quiera seguir en el club la próxima temporada ni que puedan hacerse definitivamente con los servicios del alemán, cedido por Brighton. Para reforzar el frente de ataque ya tienen casi cerrado el fichaje gratis del joven Nick Woltemade, quien acaba contrato en Werder Bremen, pero buscan un perfil más experimentado y ahí aparece Borja Iglesias.

¿Podría y querría Stuttgart igualar las demandas económicas de Betis?

La continuidad de Iglesias en Leverkusen es muy improbable, tanto por su bajo rendimiento, como por la opción de compra que impuso Real Betis en la operación, de ocho millones de euros y que Las Aspirinas no pagarían. En caso de que Stuttgart busque su fichaje, los hispalenses exigirán la misma cantidad de dinero o incluso aumentarían las demandas hasta los dobles dígitos. Un negocio demasiado caro para Stuttgart, que en los últimos mercados se ha caracterizado por vender a gran coste, fichar jugadores de menos recorrido, a precio bastante bajo, y hacerles explotar. En esa línea se encuentran los dos nombres que barajan en caso de descartar a Borja Iglesias, que son Lucas Stassin (KVC Westerlo) y Yuito Suzuki (Brondby).

Paralelamente a esto, Stuttgart está trabajando para hacer permanentes los fichajes de Jamie Leweling y Leonidas Stergiou, e intentar que Chris Führich se quede la próxima temporada. El trabajo en las oficinas del MHP Arena será muy intenso este verano para conseguir una plantilla que haga un digno papel en el regreso del equipo a Champions tras quince años. ¿Se arriesgarán a apostar por Borja Iglesias?