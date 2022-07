¿Cuál es la situación actual de Serge Gnabry en el FC Bayern München?

Mientras la renovación de contrato aún no ocurre y su salida es toda una especulación, el FC Bayern München no quiere perder a Serge Gnabry por nada.

EL CLUB PUJA POR UN BUEN CONTRATO, PERO NO LOGRA EL ACUERDO

El extremo ha estado vinculado en el último tiempo al Manchester City, al Chelsea FC y al Real Madrid. Con la probable salida de Robert Lewandowski al FC Barcelona este verano, la perspectiva de que Gnabry también se vaya puede parecer a primera vista poco probable.

Sin embargo, la situación de su contrato también está llegando a un punto crítico. El jugador de 27 años se ha negado a extender su vínculo en Múnich y puede quedar libre el próximo verano.

Según reporta el periodista Rafael Honigstein al medio inglés The Athletic, las fuentes cercanas a Gnabry mencionan que el dinero no es el punto de fricción entre ambas partes. Una oferta de unos 19 millones de euros al año lo situaría no muy por debajo de los máximos ingresos del Rekordmeister. Pero él no está seguro de comprometer su futuro a largo plazo con el FC Bayern. Ahí entra lo futbolístico.

De acuerdo a los informes, el futbolista no estaba contento con que el entrenador Julian Nagelsmann lo pusiera como lateral derecho después de las últimas vacaciones de invierno. Como si fuera poco, el mogollón de elecciones con las que cuentan los bávaros para su delantera hizo que pierda la titularidad 12 veces en la última temporada.

El buen registro goleador de 17 tantos y 10 asistencias le valen para estar entre las primeras opciones, aunque la competencia es férrea: Thomas Müller, Leroy Sané, Jamal Musiala, Kingsley Coman, y ahora el recién llegado Sadio Mané. No obstante, la institución muniquesa cuenta con un dato a su favor, y es que Gnabry no presiona ni insiste con decirle adiós al club.

IGUALMENTE, GNABRY MANTIENE SU BUENA RELACIÓN CON EL FC BAYERN

A diferencia de Lewandowski, Serge estará en la gira de pretemporada por Estados Unidos. Y con la Copa del Mundo a solo unos meses de distancia, aceptaría quedarse por lo menos una temporada más y esperar a ver cómo se desarrollan las cosas. Más allá de que aún no se ha decidido nada, las relaciones entre ambas partes son cordiales y las conversaciones todavía continúan desarrollándose.

Aunque al FC Bayern le vendría bien generar algo de dinero para lograr el fichaje del central Matthijs de Ligt de la Juventus, los directivos se mantienen optimistas en conservar a un miembro popular del vestuario, que está especialmente cerca de Leon Goretzka y Joshua Kimmich, dos de las figuras principales que darán forma al equipo en los próximos años.