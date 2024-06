Edin Terzic: «Real Madrid es el favorito, pero nos da igual»

En la antesala de la final de Champions League, un Edin Terzic muy sereno y confiado da razones para creer que Borussia Dortmund puede convertirse este sábado en campeón de Europa. El técnico de Las Abejas reconoció que Real Madrid es «el claro favorito» pero eso no le intimida. Y como siempre que se suele llegar a estas alturas, recordó que las finales «no se juegan, se ganan».

Terzic acepta que Real Madrid llegue como favorito

En la rueda de prensa más importante no sólo de esta campaña, sino también de varios años, Edin Terzic mostró la versión que los muchos aficionados de Borussia Dortmund desplazados a Londres y que aquellos que siguen esta final desde casa querían ver. En su segunda final como técnico y su primera de Champions League, no se hizo pequeño ante el gran escenario en que se encuentra. Fue realista, dejó claro que no llegan como favoritos, pero sabe que pueden dar la sorpresa.

«Real Madrid sólo ha perdido dos partidos esta temporada. Si juegas diez veces contra ellos, es muy difícil ganarlos todos. Si juegas 34, imposible. Pero si lo reduces todo a un partido, a una final, todo es posible… Estamos felices por estar en la final, pero las finales no se juegan, se ganan».

El entrenador de Las Abejas también hizo referencia a los muchos pronósticos erróneos sobre su equipo en las rondas anteriores, y afirma que lo primero que sus jugadores tienen que hacer para levantar la Champions es no dejarse amedrentar por la grandeza del rival.

«Está claro que tienen el rol de favoritos pero nos da igual. Nosotros no éramos los favoritos contra Atlético ni contra PSG. Se trata de nosotros y no de cuán favorito es el rival. Si somos valientes y demostramos que no hemos venido aquí a ver cómo Real Madrid levanta su siguiente título, entonces tendremos una oportunidad».

Las dos claves: la solidez y la experiencia

Entrando a los factores que pueden decantar el partido a favor del Dortmund, la solidez defensiva es algo que puede jugar muy a favor. Terzic hizo hincapié en lo mal que comenzó su equipo en ese aspecto en la fase de grupos y cómo ha mejorado hasta ser una de sus principales fortalezas, convirtiéndose en referencia de la competición.

«Concedimos cuatro goles en los dos primeros partidos, pero la clave para llegar hasta aquí es que somos el equipo con más porterías imbatidas. No estábamos en nuestra mejor forma en septiembre pero ahora estamos aquí, y somos un equipo totalmente distinto».

Por último, preguntado por los dos finalistas de la final de Wembley en 2013, el entrenador del BVB confirmó que están aprovechando la experiencia previa de Hummels y Reus para afrontar el encuentro con más confianza.

«No se pueden comparar las dos finales, pero sí estamos utilizando la experiencia de nuestros jugadores. Saben lo especial que es este partido para nosotros. Saben que no es fácil competir una final. Hace 10 años no lo habría pensado, pero hace dos meses sí».

Hay finales que se pueden ganar antes incluso de salir al terreno de juego y Edin Terzic ha hecho todo lo posible para hacernos imaginar que Borussia Dortmund puede batir al club más laureado de la historia de la competición y redimirse por aquella final perdida hace once años. Todo se decidirá mañana pero, en la guerra dialéctica, BVB ha jugado con la misma inteligencia que necesitará sobre el césped.