El Semáforo de Mi Bundesliga 21/22: Jornada 14

Un duelo por el liderato que divirtió a todo el mundo y tuvo polémica, un entrenador más destituido y un 0:6 al descanso en Mönchengladbach son sólo varios de los momentos destacados de esta Jornada 14 de la Bundesliga. Repasa todo lo que nos dejó la fecha con nuestro semáforo semanal.

En verde: el espectáculo de Der Klassiker y la exhibición de Schick

El duelo por el liderato de la Bundesliga entre Borussia Dortmund y FC Bayern München prometía espectáculo y desde luego que nos lo dio. Los Bávaros se impusieron por 2:3 en un partido al que no le faltó nada, incluida la polémica. Brandt adelantó a los locales en los primeros minutos pero ya en el descanso iba por delante el FC Bayern por mediación de Lewandowski y Coman. Al inicio del segundo tiempo apareció Haaland para devolver el empate al marcador y poco después llegó la polémica. Un penal no pitado y tampoco revisado a favor del BVB y otro sí pitado para el Bayern calentaron a las hinchadas, pero al final Lewandowski no perdonó desde los once metros y los muniqueses vencieron y son más líderes.

Para destacar es también el regreso a la tabla de goleadores de Patrik Schick. El delantero checo tuvo una actuación perfecta en la victoria por 7:1 de Bayer 04 Leverkusen sobre Greuther Fürth, marcando un póker de goles en el segundo tiempo y superando en dianas en Bundesliga a Erling Haaland esta temporada. El colista compitió bien en el primer tiempo pero poco a poco se rompió en pedazos y no evitó otra goleada, que completaron Adli, Tapsoba e Hincapié.

Escucha la última edición de No Solo Bayern con Daniel Cadena Jordan y Nahuel Miranda.

En ámbar: lo que dejaron escapar Bielefeld y Stuttgart

A VfB Stuttgart se le está atragantando la primera vuelta y esta jornada tuvieron la posibilidad de alejarse del descenso batiendo a un rival directo en la zona baja como Hertha BSC. Y empezaron muy bien, ganando 2:0 en 20 minutos con goles de Marmoush y Förster, pero le dieron vida a Los Capitalinos y lo pagaron caro. El Hertha de Tayfun Korkut, quien curiosamente fue técnico del Stuttgart hace unas temporadas, acabó empatando con un doblete de Stefan Jovetic. Aún se espera el despertar de Los Suabos.

También se espera el despertar de Arminia Bielefeld, que realizó un buen partido en casa contra 1.FC Köln pero no pasó del 1:1. Las Cabras Montesas se pusieron por delante por mediación de Özcan pero el Bielefeld supo remar a contracorriente y Lasme lo empató en el segundo tiempo. A partir de ahí los dos tuvieron ocasiones pero las más claras fueron para los locales, a los que se les hizo el arco muy pequeño. Su juego es bueno pero parece imposible abandonar los dos últimos puestos.

En rojo: un Leipzig undécimo en Bundesliga y un Gladbach humillado en media hora

La ya conocida destitución de Jesse Marsch en RB Leipzig encabeza la sección de decepciones. Cayendo por 2:1 en casa de Union Berlin, Los Toros Rojos tocaron fondo esta temporada. Después de tres derrotas consecutivas se encuentran en la undécima posición, más cerca del playoff de descenso que de la Champions League. En Leipzig nunca se habían visto forzados a destituir a su técnico en Bundesliga en mitad de la temporada y les va a tocar luchar para recuperar todo el terreno perdido durante esta primera vuelta.

De una manera mucho más cruel han tocado fondo en Borussia Mönchengladbach, cayendo por 0:6 ante SC Freiburg y dejando muy cuestionado a Adi Hütter en el banquillo. Los de la Selva Negra venían de tres derrotas consecutivas pero antes del descanso anotaron todos los goles y dejaron el encuentro visto más que para sentencia. Una bañera de agua fría para unos Potros que son capaces de lo mejor y de lo peor y que, curiosamente, tienen los mismos puntos que el Leipzig.