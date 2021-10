FC Bayern busca distanciarse, Wolfsburg a por su 1ª victoria en Champions League

La jornada de miércoles en UEFA Champions League tiene como representantes de la Bundesliga a FC Bayern München y VfL Wolfsburg, que esperarán mucho más de lo que obtuvieron Borussia Dortmund y RB Leipzig. Los Bávaros viajan a Lisboa para enfrentarse al Benfica, pudiendo poner 5 puntos de distancia con el resto del grupo E en caso de ganar. En cambio, Los Lobos tienen un partido vital contra el RB Salzburg, líder del grupo G, donde están obligados a vencer si quieren mantener vivas sus opciones de pasar a los octavos de final.

FC Bayern puede acabar la primera vuelta con pie y medio en octavos

Después de un arranque extraordinario en Champions League con dos victorias, 8 goles anotados y ninguno encajado, el FC Bayern München podría terminar la primera vuelta de la fase de grupos con la tranquilidad de tener el pase a la siguiente ronda casi asegurado. Para ello tendrá que vencer al Benfica, actual líder de la Liga NOS y que en la segunda jornada le endosó un 3:0 al FC Barcelona. Un equipo con jugadores bastante experimentados en la zaga, capaz de sorprender en transición y que tiene viejos conocidos de la Bundesliga como Julian Weigl o Valentino Lazaro en sus filas.

Las principales bajas que trae el conjunto de Julian Nagelsmann para este encuentro son Alphonso Davies y Leon Goretzka. El primero se marchó con molestias en el encuentro del pasado fin de semana ante Bayer 04 Leverkusen, y el segundo se cae de la convocatoria por un resfriado. Es una buena oportunidad para ver en el XI inicial a jugadores como Josip Stanisic u Omar Richards en el lateral izquierdo, y a Marcel Sabitzer en la medular junto a Kimmich.

La exhibición del Gigante de Baviera en la última jornada de Bundesliga demostró que ahora mismo es una auténtica apisonadora. ¿Le servirá al Benfica sacar esa versión con la que vapuleó al Barcelona para dar la sorpresa?

Wolfsburg necesita ganar para seguir vivo en Champions

En un polo opuesto al del FC Bayern se encuentra VfL Wolfsburg, que tiene que luchar por su supervivencia. Tras dos empates en las dos primeras jornadas, el conjunto de la Baja Sajonia tiene que empezar a sumar de tres si no quiere quedarse fuera de la Champions League en la fase de grupos. Y no lo tendrá nada fácil puesto que enfrente tendrá al RB Salzburg, actual líder de su grupo y que en la competición doméstica mantiene el invicto tras once jornadas disputadas. Sin tener una plantilla tan destacada en cuanto a nombres respecto a últimos años, un buen bloque y la figura diferencial de Karim Adeyemi hacen que el Salzburg sea un rival a tener muy en cuenta.

Al igual que Nagelsmann, Mark van Bommel tendrá que improvisar para sacar su XI inicial tras la sanción de Josuha Guilavogui por la tarjeta roja de la segunda fecha y el positivo en Coronavirus de Wout Weghorst. Mientras que en la delantera todo apunta a que Lukas Nmecha será el titular, las recientes lesiones de Schlager y Gerhardt dejan un vacío que podría rellenarse con el joven Aster Vranckx o retrasando la posición de uno de los mediapuntas para acompañar a Arnold.

Teniendo en cuenta la mala dinámica del Wolfsburg en las últimas semanas con tres derrotas consecutivas en Bundesliga, las bajas y la importancia de este choque para seguir con vida en Champions, Van Bommel está ante una prueba de fuego. Veremos cómo lidia con ella.