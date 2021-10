Manchester United y Manchester City también pujan por Dani Olmo

El nombre de Dani Olmo es uno de los más destacados de la Bundesliga en los últimos meses y no han tardado en aparecerle pretendientes al futbolista español de RB Leipzig. Al interés del FC Barcelona, club donde ya tuvo un paso por las categorías inferiores, se le suma el de Manchester United y Manchester City, tal y como informa Christian Falk.

La crisis estructural del FC Barcelona está obligando al club de la Ciudad Condal a buscar muchas soluciones, y una de ellas pasa por Dani Olmo. El joven atacante pasó desde los equipos de fútbol base hasta el Sub-18 en el conjunto culé pero, ante la dificultad de dar el salto al primer equipo, se atrevió a mudarse a Croacia para jugar en el Dimano Zagreb y la decisión no le pudo salir mejor. En el país balcánico destacó, llegando a obtener su primera convocatoria con la Selección Española, y en enero de 2020 llegó a Leipzig, donde se ha consolidado como uno de los españoles del momento tras una buena Eurocopa.

El Barcelona se propone repescar al que fue su canterano pero la dura situación financiera hace muy difícil que puedan ofrecer la cantidad de dinero que pedirá RB Leipzig. En su día Los Toros Rojos pagaron más de 20 millones de euros para hacerse con sus servicios. Ni mucho menos esperan venderle por una cantidad parecida.

Ante las dificultades que tiene el Barcelona para intentar fichar a Dani Olmo, en Inglaterra ya están apareciendo nuevos pretendientes. Christian Falk indica que estos son Manchester City y Manchester United, dos clubes vecinos y que sí podrían permitirse sacar la billetera por el español. Además, el periodista de BILD informa de que los ojeadores de los Red Devils ya han estado presentes en más de un partido del Leipzig para ver al atacante.

TRUE✅ If Barca can‘t pay him: @ManUtd and @ManCity are interested in @daniolmo7 of @RBLeipzig. Scouts of United watched Olmo at many matches pic.twitter.com/y2u7IE39vd

— Christian Falk (@cfbayern) October 20, 2021