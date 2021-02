[Goles] El semáforo de Mi Bundesliga: Jornada 19

Este fin de semana se disputó la jornada 19 y, como es una costumbre a esta altura, te traemos un nuevo Semáforo donde repasamos los goles y lo mejor que ha dejado la Bundesliga.

EN VERDE: Otra goleada del Bayern, un Wolfsburg en zona Champions, y un Dortmund que recupera sensaciones

En Baviera nada cambia para bien ni para mal. El expreso de FC Bayern München no falló y goleó 4:1 en casa a TSG 1899 Hoffenheim, que no pudo repetir la gesta de la primera vuelta. Lewandowski no falló a su cita con el gol y tampoco lo hizo un destacado Müller. Hasta Boateng se sumó a la fiesta goleadora. Lo único malo fue que, de nuevo, no se mantuvo la portería a cero y Neuer tuvo que actuar de oficio más de una vez. Pero con una distancia de siete puntos con el segundo, eso preocupa mucho menos.

En el verde también está en equipo al que le gusta vestir de verde, VfL Wolfsburg. Pocos eran optimistas a inicio de temporada con Los Lobos, pero ahora mismo se encuentran en la tercera posición tras batir a un contendiente a Europa como el SC Freiburg por 3:0. El buen momento de Wout Weghorst y del mediocampo junto a una defensa que lleva tres partidos consecutivos imbatidos, hacen que el equipo dirigido por Oliver Glasner sea una de las sensaciones de la temporada. Queda por ver si el Wolfsburg es capaz de mantenerse ahí arriba por mucho tiempo, pero hoy los elogios los tiene bien merecidos.

Cierra la zona del positivo un Borussia Dortmund que se quitó el mal sabor de boca de semanas anteriores con un 3:1 sobre el FC Augsburg. Se adelantó la visita y Haaland falló un penal, pero todo ello quedó subsanado por una muy buena actuación de Thomas Delaney en la medular (con gol incluido) y otro tanto para la cuenta de Sancho. Los Borussers siguen fuera de los puestos de Champions, pero es una buena noticia haber frenado la caída libre por Bundesliga.

EN AMARILLO: el empate de Union y Gladbach, y un Bremen que se dejó puntos con el colista de la Bundesliga

En una lucha por Europa donde cada punto es vital, Union Berlin y Borussia Mönchengladbach salieron mal parados con el 1:1 en el partido que les enfrentaba. Como es costumbre, el Union se adelantó a balón parado, pero esa vieja confiable no le bastó esta vez para ganar. Mientras al Gladbach pronto se le apretará el calendario y tendrá que rotar en su XI, el Union lleva ya dos balas malgastadas para colarse en Europa.

Otro que también se dejó puntos por el camino, aunque es en la zona baja, es un SV Werder Bremen que empató también 1:1 con el colista de la clasificación, FC Schalke 04. Llegaron a adelantarse incluso Los Mineros por mediación de Omar Mascarell y veían más rayos de esperanza al final del túnel, pero el conjunto de Florian Kohfeldt sacó pecho y terminó empatando con gol de Mohwald. El Bremen apunta a una tranquila media tabla, pero esos despistes con rivales inferiores pueden salir caros si se repiten.

EN ROJO: un Hertha que sigue perdiendo y un Leverkusen que no levanta cabeza.

Poco parece haber cambiado en Hertha BSC después de la sustitución de Bruno Labbadia. La llegada del Pal Dardai al banquillo de Los Capitalinos suponía una vuelta a las raíces para revertir un panorama decepcionante, pero ese cambio aún no llega. Con su derrota por 3:1 en casa de SG Eintracht Frankfurt, con un André Silva brillante para Las Águilas, el club berlinés cae hasta la 15ª posición y está empatado a puntos con Arminia Bielefeld, que ocupa la plaza de promoción. Mucho por mejorar para un equipo que la próxima jornada recibe al líder.

Y lo que parecía a inicios de temporada un posible contendiente al título, hoy es un equipo en caída libre. Bayer 04 Leverkusen sumó su segunda derrota consecutiva contra RB Leipzig, la tercera en los últimos cuatro partidos de Bundesliga, y ya se ha caído fuera de los puestos de Champions League. La suplencia de Alario y Schick para usar a un desatinado Bailey en punta, fueron causantes de un partido con pocas ocasiones por parte de Los Obreros, quienes ven por primera vez esta temporada la luz roja del semáforo.

El resto de la jornada de la Bundesliga

En el debut de la jornada 19, VfB Stuttgart derrotó a 1. FSV Mainz 05 por 2:0 con el debut de una camiseta muy especial.

En el primer turno del día domingo, 1. FC Köln derrotó 3:1 a Arminia Bielefeld que volvió a la derrota tras su victoria ante RB Leipzig.