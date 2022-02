Goretzka sufre revés en su recuperación y no tiene fecha de retorno

Malas noticias para el FC Bayern München. León Goretzka ha sufrido un revés en su recuperación y no tiene fecha de retorno a las canchas.

Lesión de Goretzka no da tregua

El tendón rotuliano sigue causándole problemas al mediocampista del Bayern. El programa de rehabilitación de Goretzka estaba planeado para 3 semanas pero ahora debe cambiarse. No hay fecha de retorno a partir de ahora.

De acuerdo a reportes de Kicker, el equipo esperaba contar con Goretzka en el entrenamiento del equipo el martes, pero ahora el jugador deberá continuar con sus trabajos por separado.

De momento, el entrenamiento de fútbol es imposible para la lesión del jugador, por lo que deberá mantenerse en sesiones de carrera ligera hasta que se vea un avance en su recuperación.

Vive lo mejor del fútbol alemán en el Twitch de Mi Bundesliga.

2 meses y contando

El último partido que disputó el mediocampista fue el 04 de diciembre en la victoria 3:2 del Bayern sobre el Dortmund, desde entonces, no ha vuelto a las canchas debido a sus constantes problemas con la rodilla.

Goretzka fue sometido inicialmente a un tratamiento basado en medicinas y rehabilitación, sin embargo, parece que este método no está rindiendo sus frutos.

Una operación fue descartada por el equipo médico del Bayern, pero ahora deberán volver a evaluar cuál será el próximo paso en la recuperación del jugador que ya lleva unos dos meses sin jugar.

La pregunta es ¿Se someterá a cirugía o seguirán intentando con tratamientos más tradicionales? Lo cierto es que el jugador se perderá el partido ante el RB Leipzig del sábado 5 de febrero.

Además de ello, lo más probable es que esté fuera durante los partidos de octavos de final de la Champions League contra el RB Salzsburg. Con la decisión del Bayern de no realizar movimientos durante el mercado de invierno, la responsabilidad de suplirle queda en manos de Julian Nagelsmann.

El entrenador del Bayern tendría entre las opciones para suplirle a Corentin Tolisso, Marc Roca y Marcel Sabitzer, tres jugadores que aún tienen mucho que probar en el equipo y que, en el caso de Tolisso, podría darle la oportunidad de ganarse un nuevo contrato.

Las lesiones en la rodilla no son nada fáciles de manejar, por lo cual el equipo médico del Bayern deberá tener extremo cuidado para no forzar la recuperación del mediocampista, el cual, de momento, no tiene fecha de retorno.