Borussia Dortmund venció 2:3 a Hoffenheim y consiguió tres puntos importantes, sin embargo, Haaland se retiró lesionado y la preocupación está latente.

Un partido importante que se lleva el equipo de Marco Rose

Después de la eliminación traumática de DFB Pokal ante St. Pauli, BVB encaraba un nuevo encuentro para seguir peleando por el liderazgo de la Bundesliga. Bayern se encontraba a seis puntos en la previa y enfrente un duro Hoffenheim que hasta entonces ocupaba el cuarto puesto de la tabla de posiciones.

Más allá de esto, el equipo negriamarillo abrió rápidamente el encuentro via Erling Haaland que llegó a sus 80 goles en 79 partidos jugados con la camiseta aurinegra. Por mala suerte la alegría iba a durar poco porque Andrej Kramaric iba a poner tablas en el marcador finalizando el primer tiempo.

Ya en el segundo, una gran jugada colectiva en ataque permitió que Reus firme el 1:2 que iba a ser estirado por 1:3 gracias al gol en contra de Raum. Pese a que Rutter descontó al minuto 77, los de Hoeness no pudieron empatar un partido que en el balance general merecía una igualdad. Dortmund se puso a tres puntos de Bayern y sueña con un traspié de Los Bávaros en Berlin el día domingo frente a Hertha BSC.

La mancha para Dortmund: Haaland lesionado

No cabe ninguna duda de que ya con los tres puntos en el bolsillo, todo el mundo está esperando el parte médico de Haaland. Sí bien no hubo golpe con un rival, sino que fue un estiramiento en un centro que no pudo llegar, la lesión podría tenerlo ausente como mínimo dos semanas si es un desgarro. Pese a que esto justamente no está confirmado, es lo más posible por lo que se vio de la jugada.

Y sí pensamos en un reemplazante las dudas empiezan a aparecer. Malen sería el número puesto, pero con un Moukoko recuperado deberá definir Rose quién ocupe su puesto. Mientras tanto, podrá tener la tranquilidad con estos tres puntos que no tuvo entre semana.