Jesse Marsch, el candidato para sustituir a Nagelsmann en RB Leipzig

No ha pasado ni un día desde que el FC Bayern München anunciara a Julian Nagelsmann como su nuevo técnico para la próxima temporada y el RB Leipzig ya parece haber encontrado a su sustituto. No ha tenido que ir muy lejos, tan sólo al RB Salzburg, para elegir al candidato idóneo. Y ese candidato es Jesse Marsch, el entrenador del club hermano y que estaría encantado de dar el gran paso.

Marsch, sangre americana de la factoría Red Bull

Es poco común ver a entrenadores procedentes de Estados Unidos probar suerte en el fútbol europeo y Jesse Marsch es una de esas excepciones. Tras una carrera como jugador que trascurrió completamente en la MLS, decidió probar en el terreno táctico después de retirarse. Fue durante un año el segundo entrenador de la Selección de Estados Unidos y en su primer cargo como técnico no tuvo la mejor de las suertes. Sin embargo, en 2015 entró en la esfera de Red Bull en Norteamérica al ser nombrado como el entrenador de los New York Red Bulls y no ha salido de ella.

Luego de tres años y medio dirigiendo en la Gran Manzana, bajo la tutela de Ralf Rangnick dio el salto a Europa como segundo entrenaodr en Leipzig en la temporada 18/19. Con la salida de Marco Rose al Borussia Mönchengladbach el banquillo del RB Salzburg quedó libre y ahí tuvo su gran oportunidad. Durante dos temporadas en Austria ya ha conseguido un doblete nacional, va camino del segundo, y ha realizado grandes actuaciones en competiciones europeas. Ahora es Nagelsmann quien deja el banquillo del Leipzig libre y Marsch ya ha dado el visto bueno para dirigir al equipo principal del gigante energético. Sólo quedaría atar cabos entre los dos clubes para oficializar su llegada a la Bundesliga.

¿Una apuesta arriesgada?

El parorama, pese a todo, sigue siendo muy confuso en RB Leipzig. Sin entrenador y también sin director deportivo hace falta darle un lavado de cara al proyecto para que no decaiga la próxima temporada. Viendo cómo todos los equipos de la zona alta de Bundesliga están apostando por entrenadores ya consolidados en la categoría, Los Toros Rojos han optado por alguien que puede salir muy bien, como fue el caso de Rose con el Gladbach, o muy mal. Además, también hay otros productos de la misma factoría como Oliver Glasner que, pese a estar en Wolfsburg, también podría cambiar de aires en verano. Queda demostrado que en las buenas y en las malas, en el conglomerado de Red Buill lo que importa es la familia.