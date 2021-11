Julian Nagelsmann espera volver al banquillo del FC Bayern München

Tras cuatro partidos perdidos por el COVID-19, Julian Nagelsmann podría volver a dirigir al FC Bayern München ante el Benfica por la Champions League.

El entrenador se mostró optimista ante su regreso a las canchas, luego de prepararse un “bunker” en su casa para ayudar a su asistente Dino Toppmöller, que estuvo a cargo del equipo de forma presencial durante su ausencia. El entrenamiento final del lunes antes del partido también lo dirigió.

La última prueba PCR de Nagelsmann, realizada hace cinco días, estaba “ya en el límite”; mientras que los últimos tests rápidos fueron todos negativos. Otra prueba está programada para el martes por la mañana, y si el resultado es negativo, estará en el Allianz Arena.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el DT asume que volverá a la carga, y ya se está preparando para volver a ver a su equipo técnico. Admitió no sentir síntomas en su cuerpo y espera que su próximo testeo le traiga buenas noticias:

“Espero que la prueba sea negativa y supongo que lo será. […] Nunca antes me había perdido un partido y siempre me burlaba de mis entrenadores asistentes cuando no podían acompañarme. Tengo curiosidad por saber qué recibimiento me harán ahora”.