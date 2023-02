Julian Nagelsmann se disculpa por irrumpir en el vestuario de árbitros tras la derrota del FC Bayern

La caída del FC Bayern München sobre Borussia Mönchengladbach dejó secuelas en Julian Nagelsmann, que descargó su bronca en la cara de los árbitros.

NAGELSMANN EXPLOTA POR EL ÁRBITRAJE DE TOBIAS WELZ

No fue la tarde esperada para los bávaros. Una temprana tarjeta roja a Dayot Upamecano, entre otras polémicas, marcó la pauta para lo que sería el partido del Rekordmeister. Una nueva derrota ante Gladbach por 3:2 (al cual no vencen desde mayo de 2021) despertó la furia del entrenador, por la manera en la que se había dado.

De acuerdo a lo que reporta Kicker, Nagelsmann salió rampante por la zona mixta, pasó a los periodistas que esperaban en dirección al vestuario de los árbitros (antes de que pudiera comentar en las entrevistas) y comenzó a los gritos:

«¿Me están tomando el pelo o qué?»

No conforme con eso, llamó a la puerta de referí Tobias Welz, estuvo como un minuto en el vestuario y continuó su descargo, no menos enojado:

«Dios mío, Dios mío. ¡Qué grupo de idiotas!»

LUEGO, OFRECE SUS DISCULPAS EN REDES SOCIALES

Minutos después en el micrófono de Sky, Nagelsmann explicó con mucha más tolerancia por qué le pareció equivocada la decisión contra Upamecano:

«En mi opinión, ‘Upa’ solo tiene un mínimo toque en el hombro, pero él no tira. Y se puede ver en cámara lenta que el hombro de Pléa no se mueve ni un milímetro hacia atrás. Como tampoco hubo contacto debajo, no es una expulsión. Todo depende del árbitro, tal vez podría salir después del juego y decir que tal vez la tarjeta roja fue un poco exagerada».

Ante la viralización de sus dichos, el técnico publicó unas disculpas en su cuentas de Twitter e Instagram, aproximadamente una hora y media después del pitido final. Aún la DFL no se ha pronunciado al respecto sobre si habrá una sanción para el ex-RB Leipzig y TSG Hoffenheim.