Jürgen Klopp envidia a Inglaterra por sus delanteros

Para Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool FC, Alemania no es uno de los principales favoritos en el Mundial 2022. El DT ventiló su frustración por la falta de delanteros centrales para la selección.

KLOPP RECALCA LA FALTA DE ATACANTES EN ALEMANIA

El actual entrenador The Best por la FIFA no está demasiado eufórico con las perspectivas de la Mannschaft rumbo a Qatar 2022. Manuel Neuer mencionó, hace poco, que el objetivo del equipo no es nada menos que el título mundial. Pero Klopp se pregunta qué tan realista es eso:

“Por supuesto que Alemania puede convertirse en campeona del mundo, como todos los demás. Pero no vamos al torneo como un gran favorito”.

En su entrevista al canal RTL, el ex-Borussia Dortmund y Mainz 05 extendió su idea. Para el DT de 54 años, si la selección quiere tener una oportunidad realista, “hay que desarrollarse como equipo”. Además, hizo foco en una deficiencia del equipo nacional:

“Inglaterra tiene al menos siete delanteros centrales clásicos que podrían jugar en la selección nacional. ¿Por qué no tenemos eso aquí?”

¿JÜRGEN SE TOMA UN AÑO SABÁTICO?

Aunque Hansi Flick tiene bagaje como para afrontar el desafío de la selección, Kloppo continúa recibiendo la pregunta: ¿Será entrenador del equipo nacional alguna vez o volverá a la Bundesliga? En esta ocasión, deslizó un deseo para el momento en que se termine su etapa en Inglaterra:

“Es bueno que me pregunten eso una y otra vez. Cuando termine el contrato en Liverpool, sea lo que sea, primero tengo que averiguar cómo es volver a llevar una vida ‘normal’. Un año de descanso. Nunca he tenido eso”.

A Jürgen no le preocupa si su descanso llegara a prolongarse (“puede ser que tal vez ningún gallo me cante, lo cual está perfectamente bien”, dijo) con tal de volver a llevar una vida un poco más tranquila. Difícil que esto signifique un retiro de su parte, si no de salir de los flashes de las cámaras por un tiempo.