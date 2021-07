Kingsley Coman y FC Bayern München aún no llegan a un acuerdo por la renovación

La renovación de Kingsley Coman le trae demasiados inconvenientes a la directiva del FC Bayern München. ¿Podría una salida ser la solución a esos problemas?

RENOVACIONES PROBLEMÁTICAS EN EL FC BAYERN

Con contrato con el FC Bayern hasta junio de 2023, Kingsley Coman está a punto de comenzar su séptima temporada en Alemania. Sin embargo, la situación no es la mejor por estos días. La falta de acuerdo por la renovación de su vínculo está poniendo los pelos de punta al seno del club.

De acuerdo a lo que informa SportBild, el francés aún no quiere extender su acuerdo si no cobra 12-13 millones de euros por temporada. El jugador de 25 años y su representante Pini Zahavi están peleando desde hace tiempo por esa cifra, aunque desde el Rekordmeister no están dispuestos a dársela.

En ese sentido, la llegada de Leroy Sane ha traído más problemas que alegrías para el FC Bayern. En pocas palabras, Sane rompió la estructura salarial y desde la institución bávara tienen dificultades para renovar los acuerdos con sus jugadores. Además de Coman, Joshua Kimmich y Leon Goretzka estarían en la misma situación.

Acusando pérdidas de 150 millones de euros durante la pasada temporada, consecuencia directa del contexto de la pandemia, al cuadro muniqués no se le pasa por la cabeza ceder ante el salario pedido por Coman. Y con la paciencia agotándose en ambas partes, urge tomar una decisión al respecto.

¿UNA OFERTA QUE SOLUCIONARÍA TODO?

Según informa Philipp Kessler, periodista de TZ, desde el entorno de Kingsley Coman se asume que podrían presentarle al FC Bayern, en un futuro cercano, una oferta de un club interesado. Si no se llega a un acuerdo, Coman se quedará en Múnich hasta el final de su contrato y saldrá de forma libre.

Manchester City, Liverpool y especialmente Chelsea están interesados en Kingsley Coman. Thomas Tuchel, entrenador de los Blues, es fanático del francés y le gustaría incluir a Callum Hudson-Odoi en un posible trato. Con una salida poco probable en este momento, ya que su precio de venta de 90 millones de euros es demasiado alto, esta opción podría ser la más viable.

Julian Nagelsmann, sin embargo, aprecia las cualidades de Coman y está decidido a mantenerlo en el equipo para la campaña entrante. La situación, parece, aún tiene capítulos por contar antes de que finalice.