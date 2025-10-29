Köln 1:4 Bayern: Ni la Pokal frena el paso de Kane

El FC Bayern Múnich superó con autoridad un breve susto inicial para golear 1-4 al FC Köln en el RheinEnergieStadion, asegurando su clasificación a la siguiente ronda de la DFB Pokal. El campeón alemán hizo valer su jerarquía en la segunda ronda de la Copa de Alemania.

El encuentro se tornó sorpresivo en el minuto 34 cuando Ragnar Ache adelantó al Colonia, poniendo en ventaja a los locales y desatando la euforia. Sin embargo, el Bayern respondió con la contundencia de un gigante herido. La rápida reacción llegó por medio de Luis Díaz en el minuto 38, quien igualó el marcador, y apenas cuatro minutos después, Harry Kane ponía el 1-2 antes del descanso.

Bayern terminó de matar el partido ante Köln en el segundo tiempo

En la segunda mitad, la superioridad del Bayern fue abrumadora. Kane firmó su doblete en el 64′, y Michael Olise sentenció la goleada en el minuto 76 con un potente remate, sellando el 1-4 final.

La victoria, aunque con un inicio complicado, mantiene la racha perfecta del Bayern en todas las competiciones y subraya la profundidad de su plantilla, incluso con rotaciones. El Colonia se despide de la Copa, mientras que el gigante bávaro avanza a los dieciseisavos de final con un mensaje de autoridad.