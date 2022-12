La TV catarí se ríe de la eliminación de Alemania del Mundial

El programa de fútbol más visto de la TV de Catar se ríe de la eliminación de Alemania ironizando la protesta por One Love.

La polémica defensa de Alemania al «One Love» en su primer partido

No son nuevas las opiniones de numerosos países en contra de la celebración del Mundial en Qatar. Muchas eran las selecciones dispuestas, junto a Alemania, a protestar ante las políticas en contra de los derechos humanos que se llevan a cabo en el país anfitrión. Las europeas tenían pensado utilizar el brazalete «One Love» con un arcoíris, tal y como lo hicieron durante la pasada UEFA Nations League, pero la amenaza de la FIFA de sancionar deportivamente a los capitanes que lo llevaran hizo que se bajaran de ese carro.

La Federación Alemana de Fútbol se comprometió a buscar una forma de expresarse y, a diferencia de otras, la Selección Alemana sorprendió justo antes de su debut en la competición. Los jugadores del seleccionado de Hansi Flick posaron ante las cámaras tapándose la boca, simbolizando que «les han quitado su voz».

La TV se ríe de Alemania por su eliminación del Mundial

Como bien se sabe, la actitud de los alemanes no cayó nada bien ni en la FIFA ni en Catar. Es por ello que ya desde hace unas semanas, las críticas comenzaron indicando que se podrían haber dedicado a jugar antes de a la política. Es por ello que, en el día de ayer, después de caer eliminados, el programa de fútbol más masivo del país asiático comenzó de la siguiente manera.

A raíz de esto surgen muchas dudas. Por un lado, no se entiende demasiado la risa debido a que Catar, siendo organizador, quedó también eliminado. Por otro lado, tampoco se explica si se ríen del reclamo justo del One Love. En la materia donde no quedan dudas es en la de derechos humanos. Allí sí que todos tenemos muy en claro cuál es la situación de un país que no estuvo a la altura de una nueva edición de la Copa del Mundo.