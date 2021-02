Lewandowski, entre los mejores de la historia

Robert Lewandowski está cuarto en la lista de máximos goleadores de la historia de la Bundesliga y es tercero en la Champions League ya solo por detrás de Messi y Cristiano. El Polaco demuestra que su hambre voraz de delantero en esta campaña sigue mostrando su empeño en ganar la Bota de Oro.

A sus 32 años Robert Lewandowski sigue siendo la máxima referencia del panorama futbolístico en la Bundesliga y una de las más importantes a nivel mundial. El goleador de FC Bayern München es insaciable y gracias a los excelentes números de su carrera, puede mirarse de tú a tú con los mejores de la historia.

Campeón de ocho títulos de la Bundesliga, cuatro Copas de Alemania o una Champions League. Lewandowski, es el cuarto máximo goleador de la competición doméstica germana, habiendo superado los 250 goles solo en ese campeonato. Por delante suyo, leyendas de otras épocas como Klaus Fisher (268), Gerd Müller (365) y Uwe Seeler (404). Lo que supone que ya ha mejorado registros como los de Jupp Heynckes, Manfred Burgsmüller, Claudio Pizarro, Stefan Kunt y toda la lista de grandes goleadores que han vivido en el país teutón.

Sin embargo, el polaco va más allá y gracias a sus excelentes números en la Copa de Campeones, también ocupa un lugar privilegiado en dicha competición. Con sus 71 goles está empatado con Raúl González, marca que hizo historia, en la tercera posición de siempre. Algo que supone que solo Lionel Messi (118) y Cristiano Ronaldo (134) figuran por delante de él. Aquí, también cabe mencionar que Karim Benzema y sus 69 dianas podrían en cualquier momento superarle y hacerle bajar un puesto.

Lewandowski, ¿Cada vez mejor?

Sin embargo, estos datos demuestran que la carrera de Lewandowski, además de alargada, lleva una década destacándose como uno de los mejores jugadores cada temporada. Ha estado muy bien aprovechada, por un anotador voraz que siempre cumple con su cometido. Lo que le hace ser en los diferentes mercados de una casa de apuestas un hombre muy a tener en cuenta cada vez que juega su equipo.

Además, no parece que las cifras se vayan a frenar ahí, ya que quizás es ahora cuando mejores números está obteniendo. La pasada temporada tuvo sus cifras más en la Bundesliga, con nada menos que 34 tantos. Pero en esta amenaza con volver a superarse, gracias a un acierto que le está conduciendo hacia su sexta condecoración como máximo realizador del campeonato doméstico. Y se da, conseguiría su cuarto Törkanone desde que juega en la Bundesliga.

También cabe reseñar que su campaña 2019-2020 fue tan exuberante que la FIFA le entregó el premio The Best destacándole como el mejor de la temporada. No recibió el Balón de Oro de France Football por la negativa de la revista francesa a entregarlo ese curso. Empero no cabe duda de que si hubiera habido gala, él habría sido el vencedor.

Y así es como ha hecho historia desde la Bundesliga un polaco que a sus 32 años todavía tiene récords por los que pelear. Y, como si ello no fuera poco, seguir alargando una figura que en Alemania tardarán mucho tiempo en olvidar cuando se retire.