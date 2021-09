Los 5 fichajes más caros del mercado de fichajes en la Bundesliga

A las 18:00 hs. de este martes ha cerrado el mercado de fichajes en la Bundesliga y repasamos los 5 fichajes más caros. ¿Cuál es tu favorito?

Dayot Upamecano, el fichaje más caro

Foto: Imago.

No cabe ninguna duda que Dayot Upamecano es el gran fichaje de FC Bayern München para este verano. Por él han pagado 42,5 millones de euros a RB Leipzig y, aunque no tuvo un debut prodigioso, ya se ha asentado en el once titular y es uno de los imprescindibles de Julian Nagelsmann. Con 22 años busca convertirse en el líder de la defensa bávara por muchos años.

Donyell Malen, la compra más cara de Borussia Dortmund

Foto: Imago.

Con la salida de Jadon Sancho, el club negriamarillo comenzó su búsqueda para reemplazarlo y el nombre del neerlandés estuvo sobre la mesa desde el primer momento. Tras semanas de negociaciones, han acordado pegarle a PSV Eindhoven 30 millones de euros por su ficha. Hoy en día ya ha debutado con características de delantero y es el acompañante de Erling Haaland en ataque.

André Silva, el segundo goleador de la Bundesliga pasada y el tercero de los fichajes más caro del mercado.

Foto: Imago.

Es cierto que Los Toros le han vendido a la columna vertebral (Upamecano, Sabitzer y Nagelsmann) a FC Bayern München. Sin embargo, con ese dinero se han traído a André Silva por 23 millones de euros desde Eintracht Frankfurt. Por lo que lo han pagado es un gran negocio para Leipzig debido a que en la temporada pasada, marcó 28 goles y se afirmó como el segundo máximo goleador de la Bundesliga.

Odilon Kossounou, el fichaje más caro de Bayer Leverkusen

Foto: Imago.

Nadie podrá negar que el principal flagelo del equipo de Las Aspirinas es la defensa. Han cambiado varios entrenadores y esto no se ha solucionado. Empero, con la llegada de Gerardo Seone, la indicación fue clara: fichen defensores. Es por ello que se han gastado 23 millones de euros por el marfileño que llegas desde Club Brugge de Bélgica. En las tres jornadas ya ha demostrado ser uno de los mejores centrales del fútbol alemán.

Josko Gvardiol, cierra la lista de fichajes más caros de la Bundesliga

Foto: Imago.

La llegada del croata al oriente alemán es, claramente, para suplir la salida de Upamecano y Konaté. Tras una gran Eurocopa con Croacia, Los Toros han pagado 18,8 millones de euros por su ficha al Dinamo Zagreb. Además, puede jugador como lateral por izquierda, posición en la cual debutó por la lesión de Angeliño.