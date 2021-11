Lucas Alario, duda en Bayer Leverkusen para enfrentar al Betis

Malas noticias para la delantera de Bayer 04 Leverkusen. El conjunto dirigido por Gerardo Seoane se juega este jueves el liderato de grupo en la Europa League contra el Betis con la incógnita de si tendrá algún delantero titular. La lesión del checo Patrik Schick es de larga duración y el argentino Lucas Alario es duda por molestias en la pantorrilla.

Alario, de nuevo con molestias

No es la primera vez este que el ex-delantero de River Plate tiene que ver a su equipo desde la grada por lesión. Alario ya se perdió el final de la última campaña por molestias musculares y tampoco pudo estar presente en el arranque de la actual por una rotura de fibras. La pasada semana no disputó la Copa Alemana pero sí apareció en liga, disputando los 90 minutos frente a VfL Wolfsburg.

Cuando parecía que podía estar a punto para la cita europea, su ausencia en la última sesión de entrenamiento de Los Obreros disparó todas las alarmas. Existe la posibilidad de que llegue justo a tiempo para jugar contra el Betis pero corre el riesgo de que las molestias se agraven por forzarse. Una mala situación para Alario, que no está terminando de asentarse en el puesto pese a que Schick también está en la enfermería.

¿Cómo solucionará Seoane su agujero en la delantera?

La pelota está ahora sobre el tejado del entrenador, que tendrá que improvisar en caso de que no juegue Alario. En Copa apostó por un falso nueve, fórmula que podría repetir con Paulinho o Adli, puesto que el joven Iker Bravo no está incluido en la lista de Las Aspirinas para disputar la Europa League. La otra opción es el canterano Enrehan Gedikli, quien ya disputó algunos minutos en la competencia la temporada pasada y tiene ficha para volver a hacerlo. No obstante, desde que Seoane llegó al banquillo no ha tenido minutos oficiales con el primer equipo.

El agujero en la ofensiva no da buenas esperanzas en Leverkusen, que tiene su partido más importante en Europa League y llega en un momento de incertidumbre en su juego. Quien salga victorioso de ese choque con el Betis tendrá el liderato de grupo asegurado y evitará jugar la eliminatoria con los terceros clasificados de Champions League, previa a los octavos de final. ¿Logrará Seoane salvar la papeleta?