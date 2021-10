¿Marc-André ter Stegen está al nivel de Manuel Neuer?

Con la lesión de Manuel Neuer que lo hizo perderse el partido frente a Rumania, la polémica entre Marc-André ter Stegen y el portero de FC Bayern München se ha avivado.

Una crítica generalizada

No cabe ninguna duda de que la tarea para el arquero de FC Barcelona no es nada fácil. Neuer no solo es el último arquero campeón del mundo con la selección alemana, sino que habitualmente es el títular por encima de cualquier competidor que se le alzó en los últimos años.

Más allá de esto, la principal crítica que se le hace a ter Stegen es el famoso “no te salva nunca”. Claro está que las comparaciones entre su nivel y el de Neuer están a la hora del día. Pero para la afición, la diferencia está clara y es que casi siempre que patea el rival al arco alemán, este termina siendo gol.

Escucha la última edición de El Debate de Mi Bundesliga.

La crítica ha renacido nuevamente tras el gol de Hagi en la victoria por 2:1 ante Rumania. Pese a que pareciera que en el gol poco tiene que hacer el exMönchengladbach, en la tabla de los culpables, él figura nuevamente.

Unas estadísticas que acompañan a Neuer y no a ter Stegen

Ahora bien, en las tribunas suenan muchos comentarios. Es por ello que para que no se hable de más, las estadísticas surgen para ponerle entidad al argumento. ter Stegen atajó 26 partidos con la camiseta de Die Mannschaft y recibió 28 goles en contra. El promedio es de 1,07 goles por partido. Es decir, más goles que partidos jugados. Lo que sí se rescata es que ha conservado nueve porterías en cero.

Por otra parte, Manuel Neuer lleva 106 partidos defendiendo los tres palos alemanes y recibió 102 goles en contra. El promedio es menor que el de ter Stegen con 0,96 goles por partido. Además suma 45 vallas invictas. Los números claramente están tras la posición de Manuel Neuer.

No cabe ninguna duda de que, por mala suerte para ter Stegen, la afición y los números defienden al arquero de FC Bayern München.