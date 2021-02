Max Eberl: “Ni Borussia Dortmund ni otro club puede comprarnos”

Ante tantos rumores de salidas de jugadores y hasta su entrenador, Marco Rose, Max Eberl, director deportivo de Borussia Mönchengladbach, decidió hablar en conferencia de prensa y dejó muy claras algunas cuestiones.

La lucha por los servicios de Marco Rose

Desde que Lucien Favre salió de Borussia Dortmund, es decir, hace más de un mes, el rumor de que Marco Rose fuera el próximo entrenador desde el verano fue tomando más y más forma. En principio, Rose tiene contrato hasta 2022, sin embargo, todos los medios alemanes y, hasta algunos ex directivos de clubes, han dicho que ya está todo cocinado.

Esto se refleja en algunas informaciones de La Cuenca del Rhur donde cuentan que el equipo negriamarillo no maneja planes B, sino que Rose es el único plan que tienen. Claramente, que esto no cayó bien el directivo y menos en la afición quien no tiene la mejor relación con su entrenador por la reciente derrota en el Derbi del Rin ante 1. FC Köln.

Además de ello, no es la primera vez que BVB les “quita” un protagonista. Ya paso con los casos de Mahmoud Dahoud o Thorgan Hazard quienes jugaban con la camiseta de Mönchengladbach y terminaron con la aurinegra. Eberl acerca de esto dijo:

“Ni el Borussia Dortmund ni ningún otro club pueden comprarnos”

Eberl desmiente la posible salida de Neuhaus

En el caso del talentoso mediocentro la postura del club es distinta. Esto se debe a que, el gran nivel de Florian Neuhaus lo ha llevado a estar en la boca de, no solo BVB, sino también de los clubes más grandes del mundo como es el caso de Real Madrid y FC Bayern München. Con respecto a esto, Max Eberl declaró:

“Tengo una relación más cercana con Florian que con otras personas que nos rodean y su posible salida es una tontería”

Por sus declaraciones, la postura del directivo es llevarle tranquilidad a los fanáticos del equipo, sin embargo, no sabemos hasta cuando durará esto. Marco Rose no quiere hablar de su futuro y Florian Neuhaus, según los medios periodísticos, no descarta un salto de calidad en su carrera.