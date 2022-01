Nico Schlotterbeck se quedaría en Freiburg pese a interés de otros clubes

El defensa central del SC Freiburg, Nico Schlotterbeck, aún no tiene definido su futuro y se estaría planteando quedarse en el club, a pesar del interés del Borussia Dortmund y el FC Bayern München.

Schlotterberck se quedaría en Freiburg

El futbolista de 22 años reveló que aún no está seguro de cuál será el siguiente paso para él, por lo que es posible que no se produzca una salida del Freiburg. Así lo expresó el día de ayer:

«Es muy posible que no vaya a ningún lado y me quede en Freiburg. Tengo que ver cuál es el siguiente paso para mí».

El defensa ha sorprendido con sus actuaciones en la Bundesliga y ha sido objeto de deseo para varios clubes dentro y fuera de Alemania, como el Dortmund, el Bayern e incluso el Real Madrid.

Durante una revista que dio recientemente al medio Kicker, el alemán reveló que su mayor deseo no es jugar en otros clubes europeos, sino quedarse en su país natal:

«No soy alguien que aspire a jugar en Inglaterra o España. Siempre quise jugar en la Bundesliga, preferiblemente con el mejor equipo».

¿Bayern o Dortmund?

Con la posible salida del Niklas Sule este verano, Schlotterberck podría ser una gran opción para el Bayern, sin embargo, el Dortmund está en una posición similar a su rival, pues ambos necesitan hacer cambios en el área defensiva.

Sin embargo, será difícil saber a cuál equipo escogería el defensa, si es que ambos clubes intentan asegurar su fichaje. De momento, la escuadra bávara parece ser su favorita: «Pocos jugadores se negarían a jugar en el Bayern», dijo a Sport 1.

No es sorpresa que grandes clubes estén detrás del jugador del Freiburg, es joven, ágil, veloz y tiene más de 50 partidos disputados por Bundesliga. Aún no ha debutado con la selección mayor, pero no sería una sorpresa verle convocado de cara a los siguientes encuentros.

Su contrato con el Freiburg finaliza en 2023, pero aún no está confirmado que siga con el equipo hasta el año que viene, así lo dio a conocer Jochen Saier, responsable deportivo del club:

“Tomaremos una buena decisión juntos. Pero no voy a decir que definitivamente seguirá con nosotros la próxima temporada. Eso sería un poco demasiado confiado”.

De acuerdo al portal Transfermarkt, Schlotterberck tendría un valor de 20 millones de euros. El central será quien tenga la última palabra sobre su futuro, uno que posiblemente conoceremos en el verano.