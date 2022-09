¿Por qué Sadio Mané decidió salir de Liverpool?

El ex jugador senegalés, Salif Diao, ha culpado explícitamente a Jürgen Klopp por la marcha de Sadio Mané de Liverpool.

El exjugador del Liverpool, entre 2002 y 2007, charló con el portal Liverpool Echo y dejó en claro quien fue el principal culpable de la salida de Mané:

“Mané no encontró en el club el cariño que necesitaba. No hablo de la afición, tiene que ver más con el entrenador. Las cosas no fueron como debían”.