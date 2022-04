En la tarde de hoy, se dio la reunión entre el agente de Lewandowski y la directiva de FC Bayern München y te contamos los principales detalles.

¿Hay renovación o no hay renovación?

La certeza de cara a futuro para el club bávaro es que su delantero estrella vence contrato en 2023. Ante esto, el deseo de ambas partes parecería ser el renovar el vinculo. Sin embargo, los tiempos para que Salihamidzic, director deportivo del actual campeón alemán, se dilataron y desde allí comenzó una novela que aún no tiene fin.

Ahora bien, después de varias semanas de especulación, finalmente, hoy se celebró la reunión entre Pini Zahavi y la mesa chica de FC Bayern München. Durante 2 horas, Brazzo comunicó que no planean vender a Lewandowski, independientemente de su renovación, a no ser que se presente una oferta alta.

Ahora bien, la respuesta del otro lado no fue acorde a las exigencias del club debido a que el agente les aclaró que ellos tienen intensión de renovar su contrato, siempre y cuando, se cumplan las exigencias del jugador. Y como si ello fuera poco, enfatizó a que si no se logra la renovación del vínculo, Lewy abandonará Múnich.

Una reunión con cuarto intermedio entre Bayern y Lewandowski.

Como el tiempo es finito y no han arribado un acuerdo, ambas partes han decidido ponerle un impasse y acordar una nueva reunión en el futuro. Sin embargo, lo que si está claro es que por el momento no hay trato entre ambas partes.

Ahora bien, lo que si se tiene claro desde el club es que las condiciones de Lewandowski no van a cambiar. Hoy por hoy, cobra 25 millones de euros y es el máximo salario posible en la estructura financiera del club. Recordemos que existe un tope salarial y, por lo que se sabe, el gigante rojo no piensa modificarlo. En otras palabras, quieren renovarle, pero no a cualquier precio.