Estos son los tres partidos destacados de la jornada 32 de Bundesliga

Como sucede en la previa de cada fin de semana de Bundesliga, te traemos los partidos más destacados de la jornada 32.

Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt

Este domingo nos traerá un duelo con mucha intensidad entre Aspirinas y Águilas. Por el lado local, el equipo de Seoane se acerca al final de la temporada y su boleto a Champions League todavía no se encuentra asegurado pese a ocupar el tercer lugar de la tabla de posiciones. Es por ello que se juegan todo en estas tres «finales» que quedan.

Para los de Oliver Glasner ya no queda nada en juego. Con nueve puntos por jugar, están a 10 de Union Berlin, que se está quedando con el último lugar en copas europeas, es decir, con el pasaje a Conference League. Sin embargo, deben revertir la cara porque no ganan en Bundesliga desde el 13 de marzo, más allá de su gran rendimiento en Europa League, donde ganándole al West Ham 1:2 dieron el primer paso a la gran final de Sevilla.

Arminia Bielefeld – Hertha BSC, el descenso se hace presente entre los destacados de la jornada 32 de Bundesliga

No cabe ninguna duda que en otro momento de la temporada este enfrentamiento no estaría entre los destacados. Sin embargo, los locales ocupan el puesto 17, mientras que los visitantes están en el 15. En otras palabras, una gran batalla por no descender a falta de tres partidos.

Arminia lleva ocho encuentros sin ganar, donde registra siete derrotas y un empate. Los malos resultados le costaron el puesto a Frank Kramer, pero el debut de Marco Kostmann no cambió la ecuación debido a que vienen de caer frente a Köln. Por el otro lado, Magath revivió a este Hertha, que está a cuatro puntos de Relegation y llega de haber conseguido un triunfazo ante Stuttgart.

Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig

Si la temporada para los dos equipos recientemente mencionados es mala, para Los Potros podría aplicar el mismo diagnóstico. El objetivo estaba en conseguir una plaza a Europa, empero están terminando más cerca del descenso que de ello. A Adolf Hütter solo le queda redimirse en estos últimos encuentros.

Por el lado de Leipzig, el panorama es parecido al de Bayer Leverkusen. Con un SC Freiburg acechando a dos puntos no más, Los Toros no pueden descuidarse ni un minuto. Sobre todo si tenemos en cuenta que están en medio de llegar a la final de Europa League y, por estar atentos a eso, el fin de semana pasada donde hicieron rotaciones cayeron ante Union Berlin.