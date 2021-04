¿Roger Schmidt de vuelta en la Bundesliga?

Cuatro años después de que el Bayer 04 Leverkusen destituyera a Roger Schmidt, el técnico podría regresar a Alemania. El Hertha BSC, ansioso por poder dar con la tecla y firmar un técnico que cumpla las expectativas que la directiva siempre promete, andaría tras sus pasos de cara a la próxima temporada.

Dárdai, con un pie y medio fuera

La situación actual de Los Capitalinos no es nada sencilla. Al igual que la anterior campaña, pasaron de soñar con Europa las primeras jornadas a estar peleando por el descenso teniendo una plantilla de buena calidad. Bruno Labbadia no cuajó y decidieron apostar por Dárdai, quien venía dirigiendo al club años antes de que llegaran los grander inversores, para devolver al equipo por el buen sendero. Sin embargo, la llegada de Fredi Bobic a la directiva podría ponerlo todo patas arriba, y el banquillo no es excepción.

Con sólo nueve puntos sumados en el tiempo que lleva en el cargo, el equipo en puestos de promoción de descenso y con varios partidos aplazados por un brote de COVID-19 en el equipo, es difícil pensar en su continuidad. A pesar de que inicialmente su contrato está en vigor hasta 2022, la dirigencia tenía pensado reunirse para evaluar la situación. Además, existe una cláusula mediante la cual el club podría rescindir libremente el contrato si Dárdai no suma 24 puntos hasta final de temporada. El técnico tiene seis partidos para sumar los 15 puntos que le faltan para anularla.

Schmidt es del agrado de Bobic y del club

Si por algo destaca Schmidt es por el juego ofensivo que suele proponer con todos sus equipos. Esto agrada tanto a Bobic, que es quien más busca su contratación, como al resto de la directiva, pues el Hertha lleva mucho tiempo con un juego demasiado conservador para la calidad de sus jugadores y busca todo lo contrario. Schmidt tendría también su oportunidad para redimirse de sus errores en Leverkusen con un proyecto con fuerte capital y teniendo un valedor atrás como es Bobic.

Las conversaciones con el técnico no deberían retrasarse demasiado pero hay un problema detrás. Schmidt se encuentra en el PSV Eindhoven, con quienes firmó en junio del año pasado, y tiene contrato para dos temporadas más. Habrá que ver la actitud del conjunto holandés frente a esta situación ya que, de poner trabas, el Hertha tendrá que buscar opciones alternativas. Sin embargo, todo apunta a que apostarán fuerte para que Schmidt tenga una segunda aventura en la Bundesliga.